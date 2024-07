La ola de calor está poniendo de cabeza a todo Estados Unidos. Los efectos de la temperatura sofocante no solo están afectando a las personas o animales que afrontan deshidratación y cuadros que afectan su salud, sino también a las aerolíneas, ¿cómo así? Un portavoz de Southwest Airlines acaba de revelar un insólito incidente que se ha registrado en varios vuelos y que ha puesto en peligro a la tripulación. En esta nota te cuento qué tienen que ver las latas de gaseosas y por qué están explotando. Además, te dejo esta historia que te puede interesar: El dramático rescate de una perrita encerrada en un auto en Florida durante la ola de calor.

En una entrevista con CBS News, el portavoz Chris Perry, explicó que cuando el personal quiere manipular las bebidas carbonatadas, se produce un estallido y se agrietan al ser abiertas. A consecuencia de esto, aseguró que se han registrado más de 20 lesiones en los empleados en lo que va del verano y algunos tuvieron que recibir puntos de sutura en sus manos.

“Estamos investigando el problema y analizando cambios para garantizar la seguridad de nuestros empleados y clientes en medio de temperaturas extremas y cambio climático”, aseguró.

Por qué explotan las latas de gaseosa en vuelos de EE.UU.

Según explicó Chris Perry, todo tiene que ver con la forma en la que trasladan y cargan las bebidas en los aviones durante el calor extremo que azota al país. Y es que los camiones que las trasladan pasan por los condados que más sufren con la temperatura como Dallas, Phoenix, Las Vegas, Sacramento, Houston y Austin.

Para evitar más accidentes, la aerolínea decidió no almacenar los refrescos a bordo si han estado expuesto antes a excesivas temperaturas, pues a diferencia de otras empresas del rubro, esta no guarda productos perecederos a bordo, por lo que no está obligada a utilizar camiones de catering con aire acondicionado para entregar comidas y bebidas a los aviones.

En un correo electrónico interno obtenido por CBS News del 12 de julio enviado a los más de 21.000 auxiliares de vuelo titulado “Latas calientes y que estallan: cambios de procedimiento de aprovisionamiento”, los líderes de la compañía dijeron que encontrar “soluciones viables para las latas calientes que estallan es nuestra principal prioridad”.

Además, afirmaron que entre las acciones que están tomando para que no se repitan más incidentes figuran el almacenar menos latas en los camiones de aprovisionamiento para limitar la cantidad de tiempo que pasan en la pista de vuelo (y en el calor), colocar bebidas carbonatadas en hieleras en los camiones en lugares con clima cálido, monitorear la temperatura de los camiones y las latas con termómetros durante los turnos y “no abordar el producto cuando la temperatura exterior alcanza niveles que se sabe que elevan el riesgo de que las latas exploten”.

Otra medida es que los asistentes del vuelo no abran latas que estén notablemente calientes cuando las toquen o parezcan deformadas. La aerolínea ha suspendido el embarque de latas con una temperatura de 98 grados o más. Las bebidas a 98 grados o más serán devueltas al almacén para enfriarse.

