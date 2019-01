Preso se salva de la cadena perpetua por ser el creador de un podcast en la cárcel

En California, los reos generalmente salen bajo libertad condicional si hacen buenas obras o muestran que se han rehabilitado, convirtiéndose en pastores, consejeros de drogadictos o defensor de los jóvenes. Para Walter "Earlonne" Woods, la libertad llegó a través de un podcast.

Woods, de 47 años, salió recientemente de la prisión estatal de San Quentin luego que el gobernador Jerry Brown conmutara su sentencia de 31 años a cadena perpetua por intento de robo a mano armada. Brown citó el liderazgo de Woods para ayudar a otros prisioneros y su trabajo en "Ear Hustle", un podcast donde Woods es coanfitrión y coproductor. El podcast documenta la vida diaria de los reos en prisión.

Desde entonces Woods ha sido contratado como productor a tiempo completo para el podcast, que muchas veces es gracioso y otras es desgarrador. El podcast de unos 30 capítulos ha sido un éxito rotundo desde que se lanzó en 2017. Ha sido descargado 20 millones de veces en varias partes del mundo.

Los seguidores han dicho en línea que el podcast les "abrió los ojos" y que "humaniza de manera increíble" a la gente que describe. Para Woods, uno de los comentarios más importantes fue el que recibió de la de la oficina del gobernador cuando le llamaron con la buena noticia.

"Lo único que dijo la mujer, tú sabes, fue: 'Nos encanta el podcast en esta oficina'", dijo Woods a The Associated Press sobre la llamada de la oficina de Brown. "No sé si es que el gobernador lo escucha, pero la gente en su oficina sí lo escucha. A la gente realmente le gusta lo que hacemos".

Durante el podcast, Woods y la cocreadora y coanfitriona Nigel Poor, una voluntaria en la prisión, dan a los escuchas un vistazo a los problemas y pequeños regocijos de los hombres encarcelados en la cárcel de mediana seguridad.

En entrevistas con los anfitriones, los reos hablan sobre lo difícil que es hallar un compañero compatible para su celda de 1,5 x 3 metros (5 X 10 pies), explican por qué cuidan a las ranas o arañas viuda negra como si fueran mascotas, o describen los efectos del confinamiento en solitario o de ser condenados a la pena de muerte.

Woods, un tipo cordial de sonrisa fácil y un sentido del humor agudo, ayuda a los escuchas a entender la vida en prisión, mientras que Poor ofrece la perspectiva de alguien fuera de la misma, haciendo preguntas perspicaces que a veces hacen que los reos reflexionen sobre por qué los pusieron tras las rejas.