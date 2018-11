Presos arriesgan sus vidas apagando los incendios de California por 2 dólares al día

Mientras los bomberos de USA trabajan para contener el incendio forestal más grande en la historia del estado, se encuentran trabajando turnos de 24 horas junto con un grupo de improbables socios que los ayudan a sofocar las llamas: 3,400 presos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California.

Los grupos trabajan incansablemente codo a codo, pero mientras los bomberos asalariados del estado de California ganan un salario anual promedio de 74 mil dólares más beneficios, los reclusos de las cárceles del estado ganan apenas dos dólares por día con un dólar adicional por hora cuando combaten un incendio activo.



Los reclusos de California sin antecedentes por causar incendios, delitos sexuales, secuestro, afiliación a pandillas, intentos de escape o que enfrentan una sentencia de cadena perpetua pueden ser voluntarios para el programa de extinción de incendios y reciben capacitación durante dos semanas en seguridad y condiciones de campo antes de realizar un examen físico.

Una vez que se aprueba el examen, los prisioneros son enviados a vivir en uno de los 43 campamentos de baja seguridad en todo el estado. Los delincuentes juveniles también son elegibles para el programa, al menos 58 delincuentes juveniles están actualmente combatiendo incendios forestales activos en California.

“En un incendio activo, Cal Fire decide las tareas de todo el personal según las condiciones. En otras palabras, los reos que ayudan a combatir los incendios no son tratados de manera diferente”, informó Vicky Aguas, del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, a Newsweek.

"Solo quiero enfatizar que reconocemos absolutamente el increíble trabajo que están haciendo estos internos de las distintas cárceles y correccionales de California, particularmente cuando hay vidas y propiedades en juego", añadió la autoridad en declaraciones al citado medio estadounidense.



Los presos que colaboran apagando las llamas también reducen sus penas por buena conducta, generalmente dos días menos de sentencia por cada día cumplido combatiendo los incendios. Estos bomberos de bajo costo ahorran a California un estimado de 80 millones de dólares al año, según informaron las autoridades.



Reclusos trabajan como brigadistas en los incendios forestales en California. (AFP) AFP

- "La paga es ridícula" -



Por otra parte, hay voces que reclaman un trato justo para los reclusos que arriesgan sus vidas por apagar los incendios forestales en California. “Los prisioneros están tan ansiosos por la oportunidad de trabajar y la oportunidad de demostrar su rehabilitación que aceptan cualquier condición de trabajo. Pero no deberían ser explotados por el estado. Están arriesgando sus vidas como otros bomberos de California, y deberían recibir un pago justo por el trabajo de un día justo", dijo Lisa Graybill, subdirectora legal del Southern Poverty Law Center a Newsweek.



Después de años de entrenamiento y lucha contra incendios, dijo Graybill, un preso que es liberado por lo general no puede poner en práctica sus habilidades al momento de su liberación. Se requiere que casi todos los bomberos en California sean técnicos médicos de emergencia con licencia, pero a los delincuentes convictos generalmente se les prohíbe recibir dichas licencias .

Además, las familias de los reclusos caídos, como Shawna Lynn Jones, de 22 años, quien murió en un incendio en 2016, no reciben compensación de la misma manera que lo haría una familia de bomberos normales.

Los presos reconocen que hay ventajas en el trabajo. Sus campamentos al aire libre permiten más libertad. La comida es mejor y se cultiva en los jardines del hotel. Las familias pueden usar las parrillas para sus visitas y, a menudo, pueden pasar la noche en cabañas cercanas.

Sin embargo, "la paga es ridícula", dijo la reclusa La'Sonya Edwards al The New York Times . "Hay algunos días en que estamos agotados hasta la médula", dijo. ''Y esto no es tan diferente de las condiciones de esclavos. Necesitamos que nos paguen más por lo que hacemos ''.