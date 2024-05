Entre profesores y alumnos siempre debe haber un respeto mutuo, sin embargo, algunos profesionales intentan ganarse su confianza para que generen interés en sus clases, a través de diversas dinámicas. En las últimas horas, un profesor se volvió viral en TikTok por publicar un video de sus alumnas quitándole las trenzas. Luego de que se desatara un debate entre los usuarios, autoridades estudiantiles decidieron despedir al maestro. ¿Estás de acuerdo con esa decisión?

JaQ Lee, como se hace llamar en TikTok, muestra en su cuenta las interacciones que realiza con sus estudiantes de secundaria. Uno de sus últimos videos, sin embargo, le valió varias críticas y, de acuerdo con medios estadounidense, fue despedido del centro de estudios donde dictaba clases de ciencias.

A inicio de semana, el docente les pidió a unas alumnas que les ayudaran a quitarles las trenzas de su cabello, pues –según dijo- tenía una cita en una peluquería después de la escuela y no contaba con mucho tiempo. El momento quedó grabado y el hombre lo publicó en su cuenta de TikTok, sin reparar en las críticas que iba a desencadenar.

“No tuve tiempo de hacerlo todo yo solo porque me hubiera llevado una eternidad, así que, naturalmente, les pedí a cuatro o cinco de más de 100 mejores amigos que me ayudaran a quitarme el pelo y todos estuvieron de acuerdo”, explicó Lee en un video posterior.

La polémica entre usuarios de TikTok

El video publicado por el docente se viralizó y superó los 4 millones de visualizaciones. Muchos usuarios alzaron su voz de protesta contra su comportamiento. “Esto es 1000 por ciento inapropiado, sea hombre o mujer, no importa. Eres un profesional, esto es una profesión y esto no es un comportamiento profesional”, “Esto no es un salón de belleza”, “¿Es apropiado llegar a eso?”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, otros usuarios “no vieron nada de malo” en la interacción del profesor con sus alumnas.

En un video publicado este fin de semana, JaQ Lee dejó entre lágrimas que había perdido su puesto de trabajo, a raíz del video viral. El docente leyó algunas cartas que le enviaron sus alumnos y, a juzgar por los mensajes, todos ellos deseaban su pronto regreso.

En Carolina del Norte, una maestra le brindó su apoyo a JaQ Lee a través de un video publicado en TikTok. La docente le pidió a sus alumnas que le ayudaran a desenredar sus trenzas, tal como lo hizo el maestro.

