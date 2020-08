Fort Hood es la mayor base militar de Estados Unidos y del mundo, que en los últimos años ha estado envuelta en hechos sangrientos, y no nos referimos a la masacre ocurrida en noviembre de 2009, en la que acribillaron a 13 personas e hirieron a otras 31; sino a las muertes y agresiones que se han suscitado en ella.

El propio secretario del Ejército Ryan McCarthy había reconocido, en julio pasado, que la base texana tenía una de las tasas más altas de asesinato, acoso y agresión sexual. “Los números aquí son los más altos de toda nuestra formación”, dijo. Pero ni sus palabras detuvieron los abusos, pues un nuevo soldado latino ha desaparecido. Se trata de Elder Fernandes, quien se encuentra no habido hace varios días. A continuación, te contamos todo sobre este caso.

La Policía y el Ejército han desplegado sus fuerzas para encontrar al sargento Elder Fernandes (Foto: Fort Hood / Instagram)

LA DESAPARICIÓN DE ELDER FERNANDES

La última vez que se tuvo noticias del sargento Elder Fernandes, de 23 años, fue el 17 de agosto cuando uno de sus compañeros lo dejó en su casa de Killeen, cerca de Fort Hood. Dentro de su coche se encontró un nuevo contrato de arrendamiento.

“Esto es muy, muy inusual. Él ha estado en contacto con nosotros [su familia] desde la semana pasada. Hablé personalmente con él el viernes [14 de agosto] por la mañana. Habló con su mamá el domingo pasado [16 de agosto] y prometió que llamaría el lunes 17. El lunes llegó y se fue, y no llamó, y no respondió a las llamadas de nadie más. El martes, no hubo llamadas y mi hermana terminó volando allí y todavía no hemos tenido noticias suyas”, dijo su tía Isabel Fernandes a ABC13.

El soldado, quien estaba adscrito a la Brigada de Sostenimiento de la 1ra División de Caballería, fue reportado como desaparecido el 19 de agosto ante la Policía, que brindó sus características físicas como estatura (1,72 m) y peso (60 kg) y la forma en la que estaba vestido el último día que fue visto (camiseta y pantalones cortos de entrenamiento físico del Ejército negros y un par de tennis rojos).

Días antes de su desaparición, Elder Fernandes se había comunicado con su familia (Foto: Fort Hood / Twitter)

FERNANDES FUE VÍCTIMA DE ABUSOS SEXUALES

Al no tener noticias sobre la desaparición del militar, el Ejército reconoció que Elder estaba involucrado en una investigación sobre abusos sexuales, en la que era la víctima.

“Hay una investigación abierta de ‘contacto sexual abusivo’. El coordinador de respuesta a agresiones sexuales de la unidad ha estado trabajando de cerca con el sargento Fernandes, asegurándose de que estuviera al tanto de todas sus opciones de denuncia, atención y defensa de víctimas”, señaló el teniente coronel Chris Brautigam, funcionario de asuntos públicos de la Primera División de Caballería, a CNN.

Asimismo, detalló que facilitaron su traslado a otra unidad diferente dentro de la brigada para asegurarse de que tuviera la atención adecuada y no recibiera represalias.

NIEGAN QUE HAYAN QUERIDO DESAPARECERLO

El mayor general Scott Efflandt, comandante de Fort Hood, negó que haya intereses oscuros detrás de la desaparición del sargento. A través de un comunicado, del 22 de agosto, el comandante del Batallón de Apoyo al Mantenimiento de Combate 553, Justin Redfern, dijo que estaban preocupados por su bienestar. “Queremos que continúe con la atención que recibía antes de su desaparición. Nuestra unidad y el Ejército tienen los recursos para ayudarlo”.

Además, precisaron que no hay conexión entre la desaparición de Elder y cualquier otro caso en curso en este momento.

Elder Fernandes había sido víctima de abusos sexuales dentro de esta base militar (Foto: Fort Hood / Instagram)

¿ELDER FERNANDES HUYÓ?

Un día antes del comunicado, el 21 de agosto, Fort Hood había dejado abierta la posibilidad de que Fernandes huyó por voluntad propia, según publicó KCenTV.

A esa conclusión se llegó tras recopilar información de otros soldados, pues al no haber dio a trabajar al día siguiente y encontrarse su carro en un poste en el estacionamiento de su unidad hicieron plantearse esa hipótesis.

OTROS CASOS QUE ENVUELVEN A FORT HOOD

La desaparición de Elder Fernandes, especialista en química, biología, radiología y nuclear, se produce semanas después de encontrar los restos de la soldado Vanessa Guillén de Houston, quien fue asesinada a martillazos, mutilada y quemada. Ella había desaparecido en abril.

Asimismo, entre julio y agosto también se reportaron las muertes de los soldados Mejhor Morta, de 26 años, y Francisco Gilberto Hernández-Vargas, de 24 años. En ambos casos, ellos dejaron de existir por ahogamiento.

Asimismo, hace un año se informó sobre la desaparición del soldado de Gregory Morales, de 24 años, pero sus restos fueron encontrados en junio de este 2020 en un campo en Killeen.

