‘Raymundín’, el payaso que no pudo ir a la graduación de su hija y recibió la mejor sorpresa en su trabajo

Graduarse de la universidad no solo es un gran logro para el estudiante sino un motivo de orgullo para sus padres quienes, en muchas ocasiones, han hecho diversos esfuerzos para pagar las pensiones y ayudarlos, como es el caso de ‘Raymundín Cara de Calcetín’, un payaso que vivió el momento más emocionante de su vida al ver a su adorada hija visitarlo en su trabajo luciendo su toga. Un video difundido en Facebook dio a conocer esta historia.

Raymundo Saldaña Casso es un vecino muy querido en la Ciudad Victoria, en Tamaulipas, México, donde todos han disfrutado de sus chistes y ocurrencias; sin embargo, no todo era alegría en su día a día y mucho menos cuando su pequeña Consuelo se graduó. Y es que por no dejar de llevar el pan a su hogar y cumplir con su horario laboral, no pudo acudir a la ceremonia de licenciatura en Desarrollo Infantil en la Universidad Internacional de América.

Sabiendo la gran ilusión que representaba para su adorado papá el verla con toga y título en mano, ella no dudó en correr a la gasolinera donde él estaba cumpliendo sus funciones de despachador vestido como payaso y le dio la mejor sorpresa de su vida.

'Raymundín' trabaja vestido de payaso en una gasolinera de México y también en fiestas infantiles. (Foto: captura Facebook) 'Raymundín' trabaja vestido de payaso en una gasolinera de México y también en fiestas infantiles. (Foto: captura Facebook)

Un inolvidable video compartido en su cuenta oficial de Facebook dejó en evidencia la reacción de ‘Raymundín Cara de Calcetín’ al ver a Consuelo cumpliendo el sueño de ambos: acabar la universidad con buenas calificaciones.

A pocos minutos de haberse graduado, ella llegó con su toga y su título hasta la gasolinera donde trabaja su papá. Al verla, la abrazó fuertemente y posó orgulloso para las cámaras del público presente que no dudó en registrar tan emocionante momento.

"Se me hizo un nudo en la garganta, carnal, me sentí muy orgulloso por el esfuerzo que hizo mi niña y todos como familia que somos; valió la pena, una meta más en su vida", contó en entrevista para El Universal.



Raymundo Saldaña Casso, que en total tiene 7 hijos, es conocido como 'Raymundín' desde hace 34 años y con ese personaje trabaja en fiestas infantiles y hasta participó en un programa de televisión.



"Tres de mis hijos están casados, dos trabajando y dos a encargo en la familia aún", contó dejando en claro que su familia es el motor del trabajo que realiza y con el que arranca sonrisas a todos los que van a ponerle gasolina a sus autos en México.