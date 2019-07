Recién casada murió frente a su esposo al querer llegar al famoso autobús de la película "Into the Wild" Este vehículo abandonado cerca al río Teklanika, en Alaska, se ha vuelto un lugar de peregrinación para miles de turistas, pero no todas las historias tienen un final feliz.

El vehículo abandonado en Alaska logró reconocimiento luego de la cinta sobre la historia real de Chris McCandless. (Foto referencial: Pixabay)

El vehículo abandonado en Alaska logró reconocimiento luego de la cinta sobre la historia real de Chris McCandless. (Foto referencial: Pixabay)