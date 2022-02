Regina Rodríguez es una joven mexicana de 21 años que utiliza su cuenta de TikTok para mostrar como es su día a día con fibrosis quística, una enfermedad que causa daños graves en los pulmones, el sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Sus videos explicativos suelen ser vistos por miles de personas, lo que le ha hecho ganar más de 65 mil seguidores en la mencionada plataforma.

Luego de que revelara la enfermedad que padece, Regina empezó a responder las preguntas de los usuarios. Fue así como su perfil de TikTok se convirtió en un espacio dedicado a mostrar su vida y rutina.

En ocasiones se le puede ver haciendo sus nebulizaciones y tomando terapias. Asimismo, sube contenido demostrando que ha decidido conllevar su enfermedad de forma optimista.

“Empecé a crecer y me empezó a gustar todo lo que me escribían, me empecé a sentir bien de hacer lo que estaba haciendo porque sabía que estaba ayudando a la gente y a mí misma (…) Me impacta mucho cuando me escriben mamás diciéndome que están en proceso de diagnóstico de sus bebés, que tuvieron un bebé y tienen probabilidad de que tengan FQ y me piden consejos o ayuda o me piden decirles a dónde pueden ir para atender a sus bebés”, dijo la tiktoker en conversación con el medio La-Lista.

A pesar de tener que llevar a cabo un riguroso tratamiento para cuidar de su salud, y ser diagnosticada cuando era una bebé, Rodríguez asegura que ha podido llevar una vida normal, alejada de los tabúes que establecen que quienes padecen esta enfermedad son débiles limitan sus actividades diarias.

Según explica, esto se debe a que desde temprana edad tuvo acceso a diferentes tratamientos que la ayudaron a lidiar con la fibrosis quística. Por otra parte, dijo que algunos especialistas se sorprenden al ver lo bien que luce.

“Hay muchísimos doctores que cuando les digo que tengo fibrosis quística no me creen porque me veo muy bien”, agrega la joven. “Para los doctores que no conocen la enfermedad, les dices fibrosis quística y lo primero que ven es un niño súper desnutrido con oxígeno y chiquito, entonces está cañón porque lo normal sería ver a alguien bien, sano, incluso con la enfermedad, pero para ellos lo normal es ver a alguien moribundo y eso no está bien. Yo creo que lo que he intentado es cambiar esta parte de que no es normal vernos mal, lo normal sería vernos bien”.

Su cuenta de TikTok le ha permitido compartir con más personas que viven una situación similar a la suya. Incluso creó un grupo en Instagram con jóvenes de otras partes de México y del mundo, llamado “Hospital Virtual”, por donde interactúan y se impulsan a seguir con sus tratamientos.

Pese a que la red social borró uno de sus videos, en donde mostraba cómo acomodaba su pastillero, Regina aseguró que seguirá publicando este tipo de contenido para poder llegar a más personas que necesiten conocer sobre la fibrosis quística.

Qué es la fibrosis quística

La fibrosis quística afecta a las células que producen la mucosa, el sudor y los jugos gástricos. Provoca que estos fluidos se tornen espesos y pegajosos. Luego, atascan los tubos, los tractos y los canales.

Los síntomas pueden variar. Incluyen tos, infecciones pulmonares repetitivas, imposibilidad de subir de peso y heces grasas.

El tratamiento puede aliviar los síntomas y reducir las complicaciones. Los análisis a los recién nacidos contribuyen a un diagnóstico temprano.