Reino Unido: hombre murió en un viaje y su cuerpo fue repatriado sin dos órganos

David Humphries visitó Egipto junto a su familia y falleció en medio de sus vacaciones. Una prueba post mortem en Reino Unido reveló que le habían extraído dos órganos

El británico David Humphries viajó de junto a su familia a Egipto y lo que prometía ser una bella experiencia, terminó de forma lamentable al fallecer en medio de las vacaciones.

David se encontraba de vacaciones desde en Egipto desde el 7 de septiembre y el día 13 de ese mismo mes visitó a un médico a causa de unos fuertes dolores en el pecho. Al día siguiente pasó un día hospitalizado para que su caso fuera revisado con detalle, tras lo cual fue dado de alta al no hallarse mayores problemas.

Cinco días más tarde, el hombre de 62 años se encontraba jugando con sus nietos en el balneario de Makadi, cuando colapsó de pronto. Humphries fue llevado de emergencia a un hospital y falleció, según reportó BBC.

El cuerpo permaneció en Egipto para que se le lleven a cabo pruebas post mortem, tras lo cual fue enviado de vuelta al Reino Unido tras una escala en Dubái. Los restos de David llegaron a territorio británico el 1 de octubre, ocho días después de que su familia regresara.

Un juez de instrucción del Reino Unido pidió una segunda evaluación post mortem del cuerpo, pues consideraba los resultados de los exámenes llevados a cabo en Egipto no presentaban respuestas concluyentes sobre el fallecimiento. Fue allí que se hizo un terrible descubrimiento: al cuerpo le faltaban órganos.

BBC cita a los abogados de la familia Humphries, quienes señalan que la legislación egipcia indica que la remoción total de los órganos es ilegal y ello tiene la finalidad de reducir el tráfico de órganos. “Las leyes alrededor de la remoción de órganos en Egipto son muy estrictas”, indicó Debbie Manders, parte del estudio que asesora a la familia.

“Solo queremos respuestas sobre por qué él (David) regresó al Reino Unido con partes suyas perdidas”, declaró Lynda, la esposa del fallecido.

De momento, las personas cercanas a David Humphries siguen sumamente afectadas por su fallecimiento y las circunstancias posteriores a este.

“Cuando su cuerpo fue enviado de regreso nos dijeron que su cuerpo había empezado a descomponerse y nos recomendaron que no lo viésemos para que no nos quedáramos con una última imagen desagradable de él”, contó Lynda a The Sun. “Estoy devastada de que no podré verlo por última vez ni decirle por última vez cuánto lo amaba”, agregó la desconsolada mujer.