Los casos de discriminación siguen afectando a millones de personas en el mundo. En el Reino Unido, una joven postuló a un puesto de ventas en una inmobiliaria, pero fue rechazada por un empresario, según la denuncia de una reclutadora. ¿La razón? “No era la más delgada”.

Faye Angeletta (32), directora de la empresa especializada en construcción de viviendas y contratación de propiedades TDM Recruitment, hizo público el caso en LinkedIn y Facebook. Según explicó, días atrás presentó a una joven aspirante al puesto de ventas en una inmobiliaria de Londres.

Luego de preguntarle al empresario sobre la entrevista con la postulante, este tuvo palabras desatinadas.

“Ella no es la más delgada de las chicas”, aseguró que dijo el hombre sobre la aspirante. “No estoy siendo tremendista con el tamaño pero es bastante desagradable. La presentación es importante para nosotros y usted sabe que tenemos un ‘estándar’ para nuestro personal”.

Luego agregó: “Tiene un buen conocimiento del área local. No es un no, pero el paquete completo, la experiencia y también la apariencia, es clave para nosotros”.

En las redes sociales, los usuarios criticaron al empresario y dieron su apoyo a la joven postulante. “El Covid-19 no nos ha enseñado nada”, fue uno de los comentarios.

Reclutadora le explicó a la joven por qué no fue contratada

Tras ser descartada para el puesto, la reclutadora Faye Angeletta se comunicó con la joven para explicarle por qué no fue contratada. Previo a ello, dio por terminada su relación laboral con el empresario.

Angeletta aseguró, en declaraciones a Indy100, que los comentarios del empleador fueron “superficiales” y “arrogantes”, especialmente en un mercado que actualmente tiene escasez de talento.

Recomendó, en ese sentido, pensar dos veces lo que se dirá a los candidatos al momento de elegir

“Usted es libre como empleador de compartir sus preocupaciones con un reclutador sobre los candidatos presentados, pero hay una línea cuando se convierte en discriminación y, francamente, insultante. Piense dos veces en las palabras que elija al proporcionar comentarios, el candidato merece saber por qué es un no, pero no debe sentirse intimidado por el proceso”, declaró a The Independent.