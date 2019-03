León fue abatido por policías tras matar a su dueño

Un león criado en una finca no autorizada en la localidad de Zechov, al noreste de la República Checa, ha matado a su dueño, tras lo cual el animal fue abatido por agentes de la policía, informaron este martes las autoridades locales.

El cuerpo sin vida de Michal Prasek, de 33 años, fue encontrado por su padre hoy dentro del recinto vallado y, para acceder al cadáver, que estaba desgarrado, la policía de la comandancia de Brno tuvo que abatir al león macho, de nueve años, y también a la leona preñada, de cuatro años, explicó una portavoz de la policía.

Antes de mataron a los animales, los agentes buscaron consejo de los expertos del cercano pueblo de Zlin, a unos 50 kilómetros, que recomendaron abatir a los dos leones.

Prasek construyó este hábitat privado para los dos leones en 2016 y, si bien no tenía autorización de las autoridades, no pudo ser clausurado al no constatarse violencia contra los animales.

Algunos vecinos han declarado a los medios locales que en ocasiones vieron pasear a Prasek por los alrededores de su finca con la leona sujeta de una cuerda.

En una ocasión, un ciclista de 38 años que pasaba por allí fue arañado por la leona y tuvo que ser atendido en un puesto de socorro, aunque las autoridades archivó el incidente como un "accidente de tránsito".

Según el ministerio checo de Medio Ambiente, en el país centroeuropeo hay numerosos zoos privados, donde viven 44 leones, 49 pumas, 20 tigres y ocho leopardos.