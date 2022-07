Videos que pueden salvar vidas. Angi es una usuaria de TikTok que estaba jugando con su novio, quien le comentó que sintió una sensación extraña cuando la cargó, pero ella al principio le restó importancia porque pensó que no era nada malo, pero descubrió que tenía un nódulo. Para tranquilidad de ella y de sus familiares, es mínima la posibilidad que pueda convertirse en cáncer de seno.

“Estaba jugando con mi novio cuando me dice que me sintió algo raro en un pecho”, escribió Angi, al principio del video, quien reveló que su pareja sintió una bola en su seno derecho. La joven pensó que no era nada alarmante, pero mejor acudió a un doctor para quedarse tranquila.

¿Qué le dijeron? Efectivamente tenía algo en el pecho y probablemente podría significar varias bolitas. Ante ello, le autorizaron una biopsia para conocer la magnitud del “mal” — en caso tuviera— y todo esto lo compartió en su cuenta de TikTok.

La historia rápidamente se volvió viral en la plataforma y esto generó que la joven venezolana se viera en la necesidad de subir una segunda y tercera parte para contar más detalles de esta terrible experiencia, como así lo describe, de toda su vida.

El cáncer no distingue edad

Según cuenta Angi, amigos y familiares le dijeron siempre que algunas enfermedades solo atacan a personas mayores y a su edad, 26 años, no podría tener algo así. “Es cierto que el cáncer de seno es un miedo con el que vivimos todas las mujeres”, indicó.

En la tercera parte, la usuaria de TikTok comentó que se realizó una biopsia y los doctores le sugirieron que se haga una ecografía de mama puesto que vieron algo raro que no era acorde de su edad. “La bolita que me examinaron era una, pero vieron otras que eran quistes”.

La ansiedad la mataba

Angi contó que ella sufre de ansiedad y para ella fue un calvario imaginar que podría tener cáncer. “Sentí que podría tener culpa al no tener conciencia sobre eso por no evaluarse”, agregó.

Tras ver los exámenes, los doctores le dijeron que tiene una masa de carne, un nódulo, de grado cuatro. “Tiene menos de 2% de probabilidades de convertirse en cáncer”, añadió la joven, quien finalmente manifestó que en octubre se operará para evitar mayores complicaciones. Su historia ha causado gran impacto en las redes sociales.

