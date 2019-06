Sarah Hughes, la joven que pasó de ganar sueldo mínimo a más de 100 mil dólares al año por su talento musical

La joven birmana que no puede ejercer la medicina por sus polémicas fotos en Facebook



Ismael Mejías Soto, el hombre que cumplió su sueño de graduarse de ingeniero industrial a los 78 años



Después de ocho meses de buscar trabajo, Sarah Hughes terminó tomando un empleo como asistente de cine. Y aunque le permitía costear sus facturas, le preocupaba quedarse estancada ganando el salario mínimo.

Es así que la joven de 28 años, oriunda de Cinderford, Gloucestershire, Inglaterra, decidió iniciar su propio negocio en línea para obtener un ingreso extra, sin tener idea de que terminaría siendo un rotundo éxito.



Sucede que Hughes había decidido incursionar en el mercado independiente de la música a través de Fiverr, una plataforma en la que se comercializan trabajos artísticos que van desde el diseño de logos hasta composiciones musicales que son utilizados en spots de TV.



Su trabajo tuvo tanta acogida que, algunos años después, la chica pudo comprarse su primera casa con su esposo Gareth, también de 28 años, gracias a los ingresos generados por sus canciones.

Su éxito es tal que llegó a registrar ganancias por 7700 libras esterlinas al mes, lo que le permite llegar a las 92400 libras (casi 118 mil dólares) al año, solamente haciendo uso de su talento para la música, el cual perfeccionó con sus estudios en la Universidad de Newport, en donde estudió sonido creativo.



"No muchos artistas pueden tocar, cantar y producir un jingle completo por si mismos", explica la joven.

"Debido a mi título, eso es algo prácticamente natural para mi. Creo que por eso lo he hecho tan bien", agregó.

Según The Mirror, Hughes solamente trabaja de tres a cuatro horas al día. Cobra £200 por jingle y 100 más si ella misma escribe la letra.

Crear cada pieza le suele tomar 30 minutos aproximadamente.

Foto: PA Real Life Foto: PA Real Life

Su talento para la música comenzó cuando asistió a una clase de guitarra a los 12 años, momento en el que descubrió que esta iba a ser su pasión por el resto de su vida.

"Recuerdo que la levanté por primera vez [la guitarra] y sentí una conexión instantánea con las cuerdas. Durante los siguientes tres años si no estaba tocándola, estaba escribiendo canciones para tocar", mencionó

"Después de años de que me dijeran que una carrera académica en la música no me llevaría a ninguna parte, de repente me encontré, como estaba previsto, yendo a ninguna parte", dice al recordar que no le quedó de otra que empezar a trabajar en un cine local al no encontrar otro empleo.

Fue entonces cuando un amigo suyo le habló sobre Fiverr, lo que terminaría cambiando su vida para siempre.

"Sabía que había una gran demanda de piezas instrumentales alegres, así que comencé anunciando piezas de 30 segundos creados con instrumentos de juguete por £4", explica.

"Te sorprendería saber cuánta gente está buscando un jingle", afirma.

"No son solo las empresas de juguetes y los anuncios para niños. De hecho, mi mayor fuente de ingresos durante los primeros meses fueron los podcasts y los canales de YouTube", agrega.

A medida que la cartera de Sarah creció, también lo hicieron sus calificaciones en Fiverr, lo que la llevó a convertirse en una de las que más vendía en mayo de 2013.

"A todos les encanta decirles a los estudiantes de arte que sus títulos no los llevarán a ningún lado. Estoy muy contenta de que haber podido demostrar que están equivocados", concluyó.