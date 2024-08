Suzanne Hayes, una madre soltera con tres hijos de Estados Unidos, se enfrentó a una situación complicada cuando se quedó sin hogar. Tras ser desalojados del lugar que habían alquilado durante seis años, la búsqueda de un nuevo hogar se convirtió en una carrera contra el tiempo, ya que tenían solamente 30 días para mudarse.

“¿Adónde iríamos? ¿Cómo podría costearlo? No tenía ahorros en los que apoyarme; ni siquiera tenía una tarjeta de crédito”, señaló la madre, de 46 años, en un ensayo publicado en Business Insider.

Dispuesta a encontrar una vivienda cuanto antes, Suzanne se puso en contacto con la empresa inmobiliaria Zillow; sin embargo, las opciones estaban fuera de su presupuesto.

Un apartamento de dos habitaciones costaba $2700, mientras que uno con tres $3000. Además, las solicitudes que presentaba eran rechazadas debido a que su calificación crediticia era “baja”.

“Me sentí derrotada. Mi plato no solo estaba lleno, sino que se estaba rompiendo y dejando un desastre a mi alrededor”, recordó.

Aunque su madre le propuso que llevara a sus hijos a su casa, Suzanne se negó debido a que quería su propia independencia.

Se mudó a un hotel tras no encontrar opciones asequibles

Fue así como la idea de mudarse a un hotel surgió de forma inesperada. Tras una búsqueda exhaustiva, la familia encontró un apartamento de $2200 en el Avon Old Farms Hotel de Avon, Connecticut, que se ajustaba a sus necesidades y también presupuesto. “Me sentí como si hubiera ganado la lotería”, escribió Suzanne.

El apartamento ofrecía comodidades que la madre nunca había imaginado tener: una piscina, un gimnasio, una sauna y un restaurante, además del servicio de limpieza semanal.

“Se les iluminaron los ojos cuando les mostré la piscina, la sala de juegos, la sauna y el gimnasio”, recordó. “Claro, era solo una solución temporal: el apartamento era pequeño y la ubicación no era perfecta, pero era un lugar que mis hijos y yo podíamos considerar nuestro, aunque fuera solo por unos meses”.

Foto: Avon Old Farms Hotel

A pesar de ser una solución temporal, vivir en un hotel ha permitido a Suzanne y sus hijos adaptarse de la mejor manera, ya que pasan tiempo juntos disfrutando de las distintas actividades organizadas por la administración.

Si bien el hotel ha proporcionado a la familia un lugar seguro donde vivir, el futuro sigue siendo incierto. Aún no saben cuánto tiempo permanecerán allí ni a donde se irán después.

“Este no es el tipo de apartamento que hubiera buscado jamás y no habría pensado en buscar un hotel para mis necesidades de alojamiento. En teoría, no es la mejor opción para mí y mis hijos, pero las comodidades son la respuesta a mis oraciones”, finalizó la madre.

Por qué han aumentado los precios de las casas en EE. UU.

Las razones por las que los precios de las viviendas en Estados Unidos han aumentado son variados:

Alta demanda: el número de personas que buscan casa ha aumentado con el paso del tiempo, siendo algunos motivos las bajas tasas de interés y el deseo de estabilidad en un contexto económico incierto.

Escasez de oferta: la construcción de nuevas viviendas no ha logrado satisfacer la demanda, agravado por restricciones en la disponibilidad de terrenos.

Inflación: el aumento generalizado de los precios ha impactado en el costo de los materiales de construcción y los servicios relacionados con la vivienda.

Inversión: muchos inversores ven en el mercado inmobiliario una oportunidad para obtener ganancias, lo que aumenta la competencia entre compradores y eleva los precios.

