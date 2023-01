A menudo se suele decir que con la muerte no se juega, pero un brasileño no tuvo reparos en hacerlo. Al mismo estilo que Ross Geller, personaje de la serie Friends, el sexagenario fingió su fallecimiento para conocer quiénes asistirían a su velorio. Los resultados, sin embargo, no salieron como él lo esperaba.

A mediados de enero, Baltazar Lemos, un hombre de 60 años que vive en Curitiba, Paraná, compartió en su cuenta de Facebook una fotografía de sí mismo en la que pedía “oraciones y buenas vibraciones”.

Al ver el hospital Albert Einstein de Sao Paulo de fondo, amigos y familiares de esta red social se inquietaron y le preguntaron por su estado de salud. Incluso un sobrino preguntó en el nosocomio por su estado, pero le respondieron que no había evidencia de que estuviera allí.

Solo unas horas después, apareció otra publicación en su cuenta de Facebook que daba cuenta de su muerte.

‘Al comienzo de esta triste tarde, nos dejó Baltazar Lemos. Más información próximamente”, se leía en la publicación en la que sobresalía una fotografía del sexagenario a blanco y negro.

Decenas de personas, consternados por lo sucedido, lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias a la familia. La noticia fue sorpresiva incluso para los mismos parientes de Baltazar, entre ellos su madre de 80 años, que está postrada en una silla de ruedas.

Amigos y familiares asistieron al supuesto velorio

En la misma cuenta de Facebook de Baltazar, se detalló la fecha y la hora del velorio: el 18 de enero, a las 19:30 horas en la Capilla Vaticano, Curitiba. Todos dieron por sentado el inesperado fallecimiento de Lemos y varias personas se dieron cita en el velorio.

Sin embargo, en el inicio de la ceremonia, la voz del brasileño empezó a escucharse por los altoparlantes. La mayoría de asistentes pensó que se trataba de una grabación y la tristeza los invadió.

En ese momento, Lemos ingresó a la capilla para darles una sorpresa al grupo: estaba más que vivo. Sin embargo, los asistentes, que no podían creer una broma pesada de tal magnitud, lo empezaron a increpar.

“Tuve la idea hace cinco meses. Quería que pareciera que realmente morí. La gente lo interpretó a su manera. La verdad es que quería saber quién vendría a mi velorio”, dijo posteriormente al medio brasileño Otempo.

Según mail Online, Baltazar suele ofrecer servicios funerarios con frecuencia y, luego de ser testigo que solo dos personas asistieran a una ceremonia, decidió montar su funeral falso.

Esta semana, el sexagenario se pronunció en Facebook para pedir disculpas a las personas que se sintieron ofendidas. “Hace 7 días mi vida cambió. A los que se ven ofendidos les pido humildemente perdón”, dijo.

