No todo lo que se encuentra en redes sociales es bueno al 100% y eso lo sabe muy bien Shafia Bashir. Ella es una madre británica de 37 años que decidió poner a prueba un famoso truco viral de TikTok para ahorrar tiempo en la cocina, pero que significó “el dolor más insoportable” de su vida. Tras seguir el tutorial para preparar un huevo escalfado en el microondas, terminó con graves quemaduras en el rostro. Aquí te contamos su historia que llega desde Reino Unido.

La mujer que vive en Bolton, Inglaterra, vio el ‘challenge’ y no consideró que fuera peligroso por lo que se animó a replicarlo en diversas ocasiones. El desafío consiste en verter agua hirviendo en una taza y agregar un huevo crudo dentro, luego se llevaba al microondas y se dejaba unos minutos hasta que se cocine.

“Simplemente no quiero que nadie pase por esto. Es una tendencia en TikTok, pero fue el dolor más insoportable de mi vida”, explicó a la agencia de noticias SWNS.

El daño que le causó el reto viral

Luego de sacarlo del microondas, Shafia Bashir puso una cuchara fría sobre el huevo y fue ahí donde explotó, le quemó el lado derecho de la cara y terminó en emergencias del hospital.

“Cuando explotó el huevo, de inmediato puse mi cara debajo del grifo y luego tuve que pedirle a mi pareja que cuidara a mi hija para poder irme a urgencias”, agregó.

La mujer, quien aprendió el truco de su exsuegra, también confesó que no era la primera vez que realizaba el ‘challenge’, pues siempre le había funcionado muy bien hasta ese fatídico día. “Lo hice exactamente igual que lo hago habitualmente. ¡Me moría de hambre!”, agregó.

Su recuperación tras quemaduras en el rostro

Aunque no hay un video del momento del accidente ocurrido a inicios de mayo, esta madre de un niño sí compartió su recuperación. Afortunadamente, no quedó cicatriz y su rostro se curó por completo luego que ella se sintieran en “absoluta agonía”.

Según detalla el The New York Post, el cocinar huevos en el microondas se convirtió en una sensación viral con muy malos resultados, pues muchos han sufrido la explosión de este. Un caso sonado fue el de Chantelle Conway, quien en 2021 terminó con quemaduras en cara y cuello tras intentar hacer los huevos escalfados. “Fue el peor dolor que he experimentado en mi vida, y he tenido dos partos naturales”, dijo la madre en ese momento.