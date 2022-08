Sophia Corah, una joven de 25 años de Nuevo México, Estados Unidos, recuperó la visión tras una cirugía y pudo ver a su esposo por primera vez.

Cuando tenía 18 años, Sophia Corah fue diagnosticada con queratocono, una afección en la que la córnea no puede mantener su forma redonda.

Según el medio Daily Mail, ella y su esposo Christian eran amigos de la universidad cuando él ayudó a la joven a recaudar fondos para la cirugía que le cambiaría la vida.

“Ver a Christian por primera vez fue tan abrumador, pero después de que me calmé, me di cuenta de lo lindo que era”, dijo Sophia.

En mayo de 2017, Sophia empezó a perder la visión. Cuando conducía a su escuela, empezó a tener problemas para ver y describió su experiencia como algo “aterrador”. Solo tres meses después, fue declarada legalmente ciega.

Una amistad que terminaría cambiando su vida

Fue durante una clase universitaria que conoció a Christian. Aunque no pudo ver su rostro en ese momento, sintió una gran conexión con él.

“Sophia es tan resistente. Jugaba al ping pong conmigo cuando era ciega y me ganaba en el billar”, recordó el hombre. Después de investigar sobre el queratocono, descubrió una cirugía para evitar que la córnea se deforme. Tras ello, la ayudó a buscar un cirujano.

“El único inconveniente fue que costó más de 19 mil dólares, por lo que no tenía muchas esperanzas ya que mi seguro no lo cubriría”, explicó la joven. “Pero Christian organizó una recaudación de fondos para mi y recaudó el dinero en cinco semanas”.

En octubre de 2018, se sometió a un tratamiento de reticulación de colágeno corneal para hacer que el queratocono progresara. Luego se le implantaron lentes de contacto en los ojos. Así, recuperó la visión en agosto de 2019.

Tras ello, Sophia decidió declararle su amor a la persona que le ayudó a volver a ver. “Christian y yo nos mantuvimos en contacto después de que me fui a casa para la cirugía, y me di cuenta de que nadie más me hizo sentir como él”, recordó. “Decidí viajar para verlo después de reunir el coraje para decirle cómo me sentía”.

“Fue realmente intenso verlo por primera vez porque podía ver cada detalle de su rostro con tanta claridad”, explicó. “Pero pude ver lo guapo que era, tenía una sonrisa hermosa. Sabía que me había enamorado de él y tenía que decirle cómo me sentía”.

Los jóvenes empezaron a salir y él le propuso matrimonio solo tres meses después, en enero de 2021. En junio de ese año, se casaron.

Qué es el queratocono

Según Mayo Clinic, el queratocono se produce cuando la córnea (la superficie frontal transparente y en forma de cúpula del ojo) se hace más fina y gradualmente sobresale en forma de cono.

Una córnea en forma de cono provoca visión borrosa y puede producir sensibilidad a la luz y al resplandor.

El queratocono suele afectar a ambos ojos, aunque a menudo afecta más un ojo que al otro. Generalmente comienza a afectar a personas entre los 10 y los 25 años de edad. La afección puede progresar lentamente durante 10 años o más.