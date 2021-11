Los padres tienen diferentes formas de criar a sus hijos, sin embargo, en Estados Unidos una mujer causó polémica por las reglas que impone. Sus niños, por ejemplo, no pueden tener una fiesta de pijamas y deben comer lo que ella prepara, de lo contrario “no comen”. Sus opiniones, difundidas en TikTok, han dividido a los usuarios de dicha red social.

En los últimos meses de este año, Tara Huck decidió compartir en TikTok algunas de las reglas de crianza que tiene con sus dos hijos, los cuales estudian en la escuela primaria de Carolina del Norte. La publicación se volvió viral y superó el millón de vistas.

“No permito las fiestas de pijamas”, es una de las reglas de Tara Huck. Según la mujer, esta prohibición no molesta a sus hijos menores

“Mis hijos, si se les pregunta, saben lo que es un no, simplemente no hacemos fiestas de pijamas”, dijo Tara

De acuerdo con la madre, estas reglas fueron tomadas en base a su experiencia, conversaciones con profesionales y lo que ha investigado.

“Todo lo que esto significa es que, como madre, investigué, leí, hablé, escuché a profesionales y, de hecho, si te desplazas por muchos de los comentarios, hay profesionales esparcidos allí, policías, trabajadores sociales, psicólogos que todos dicen que las fiestas de pijamas son uno de los lugares principales donde ocurren cosas como la agresión sexual”, dijo

Luego agregó: “Todo lo que intento hacer como madre es eliminar un pequeño factor que puede mantener a mis hijos más seguros”.

“Mientras la escuela y los quehaceres estén terminados, no limito el tiempo frente a la pantalla de TV; “Si no comen lo que yo hago, no comen”, son otras de las reglas de Tara Huck.

OPINIONES SE DIVIDEN EN TIKTOK

Las reglas que impone Tara Huck dividieron a los usuarios de la red social TikTok. Muchos cuestionaron el método de crianza.

“¿No hay fiestas de pijamas? ¡Ay! ¡Esos son algunos de mis recuerdos favoritos de la infancia!“, cuestionó un usuario.

“¿Pasó algo o siempre ha sido tu decisión? Solo por curiosidad”, le preguntó otro. Tara respondió que “Esta es otra pregunta que me han hecho un par de veces, otras personas también han insinuado que me debe haber pasado algo terrible y es por eso que tomé la decisión que hice. No”.

Otros usuarios, sin embargo, refirieron que comparten las mismas reglas de Tara Huck.

“Somos iguales, no puedo confiar en personas al azar. A mis hijos solo se les permite con amigos, familiares muy cercanos y viceversa”, dijo una usuaria.

Otro dijo: “¡Tenemos las mismas reglas! Otra razón por la que no organizo fiestas de pijamas es que no soy fan de la mayoría de los niños”.