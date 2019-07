"Spider-Man: Far From Home": Mysterio casi fue skrull en la película

Spider-Man Far From Home: Mysterio | Skrull | Originalmente, la verdad detrás de Mysterio iba mucho más allá de su pasado en Stark Industries en "Spider-Man: Far From Home".

Quentin Beck fue introducido como un supuesto aliado de Peter Parker, venido de una Tierra alternativa que había sido destruida por los Elementales. Sin embargo, Beck nunca vino de otra dimensión del multiverso ni era un verdadero superhéroe. Siempre fue un exempleado de Stark Industries que usó cierta tecnología de su propia autoría para generar ilusiones que hicieron creer a todos que había monstruos sueltos en el planeta y que él era el único que podía detenerlos.

El giro fue revelado a mitad de la película, cuando el mismo Peter Parker descubrió con ayuda de MJ uno de los proyectores de Mysterio. Eso sí, al inicio no iba a ser la única gran revelación sobre el villano de la película.

El escritor Chris McKenna reveló a Collider que una versión temprana del guion, además de embaucador, Mysterio era un invasor alienígena skrull.

“Hubo algunas versiones tempranas de la película donde Mysterio era un skrull. Hubo muchas versiones skrull de la historia desde el principio”, señaló al tiempo de indicar que esta revelación debía explicar por qué Beck “estaba haciendo todo lo que estaba haciendo”.

Si Chris McKenna y Erik Sommers conseguían imponer esta idea, lo que se sabe sobre Mysterio en los cómics habría cambiado rotundamente, pero al final, la producción decidió mantenerlo más fiel a su material de origen, aunque no por eso dejó de haber skrulls en "Spider-Man: Far From Home".

La segunda escena post-créditos de "Spider-Man: Far From Home" revela que los Nick Fury y Maria Hill de la película siempre fueron Talos y Soren, la pareja de skrulls presentada en "Captain Marvel".

Sobre esta sorpresa, el director Jon Watts comentó a IndieWire que “hay tantas capas de engaño a lo largo de toda la película que me pareció correcto hacer una última pequeña revelación, un último pequeño giro al final”.

"Spider-Man: Far From Home" ya está en los cines del mundo.