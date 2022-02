Olvidar una contraseña es algo bastante habitual entre quienes usamos más de un servicio digital. Por fortuna, la mayoría de plataformas pone a disposición del usuario distintos métodos para recuperar la información o una cuenta bloqueada. Esto, lamentablemente, no ocurre con los bitcoin. Por eso, el ingeniero alemán Stefan Thomas está jalándose de los pelos. Y motivos no le faltan.

Sucede que el programador posee una cartera con 7002 bitcoin en un disco duro cifrado conocido como IronKey. Estos aparatos se caracterizan por ofrecer una seguridad y privacidad de datos extrema a sus usuarios. Tan elevado es el nivel de encriptado que, para poder acceder al contenido, hay que ingresar una contraseña. De ser errada, a los 10 intentos automáticamente formatea y elimina la información.

Según contó Thomas en conversación con el New York Times, ya intentó de forma errada ocho contraseñas diferentes. Por lo tanto, solo le quedan dos intentos. Asimismo, reveló que tenía la clave de acceso apuntada en un papel. Desafortunadamente, esta hoja se perdió y no podrá acceder a sus miles de bitcoin, el cual tiene un valor actual de 38 mil dólares. Multiplicando por las 7002 unidades que posee, el alemán tiene un poco más de 270 millones de dólares en su cartera, dinero que no puede usar y podría perder para siempre.

A punto de perder 270 millones de dólares por olvidar su contraseña

El ingeniero relata que en ocasiones pasa bastante tiempo pensando en distintas estrategias para acceder al disco duro. Por otra parte, cuestionó la forma en que funcionan las criptomonedas.

“Toda esta idea de ser tu propio banco, déjame ponerlo de esta manera, ‘¿haces tus propios zapatos?’ La razón por la que tenemos bancos es que no queremos lidiar con todas esas cosas que hacen los bancos”, dijo al citado medio.

Un experto recomendó contratar a un equipo de profesionales en ciberseguridad y trabajar durante varios meses para encontrar un fallo de seguridad en el aparato que permita acceder a la información que contiene.

Otra idea que ofrecen en redes sociales es contactar a la propia IronKey y “convencerles” con un pequeño porcentaje de ayudarlo. Desde 2016, IronKey es oficialmente Kingston.

En 2021, Thomas declaró en conversación con ABC7 que ya ha aceptado que no podrá recuperar el dinero. “Han pasado 9 años desde entonces, he tenido tiempo de procesarlo”, dijo el ingeniero, que es fundador de varias empresas relacionadas con criptomonedas. “Hubo un par de semanas en las que estaba desesperado, no tengo otra palabra para describirlo. Me cuestionaba mi propia valía. ¿Qué tipo de persona pierde algo tan importante?”.

Cabe agregar que según datos revelados por la empresa Chainalysis, entre un 17 y un 23% de los bitcoins existentes están perdidos en el olvido. En algunos casos son carteras con pocos bitcoins, pero en otros representan una gran fortuna y se asemejan al caso del alemán.