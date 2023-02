Este domingo de Super Bowl, un grupo de mujeres hará historia. El sobrevuelo de aviones cazas de Estados Unidos antes del partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de Phoenix será pilotado por un equipo exclusivamente femenino.

Las cuatro mujeres piloto a cargo del sobrevuelo honrarán los 50 años de las mujeres que vuelan en la Marina de los EE.UU. “Fue surrealista”, dijo uno de los cuatro pilotos, la teniente de la Marina Catie Perkowski, a Good Morning America sobre ser seleccionada para pilotar el sobrevuelo del Super Bowl.

“No lo creía”, dijo la teniente de la Armada Suzelle Thomas sobre su propia reacción. El domingo, Thomas pilotará un F-35C, el avión más nuevo de la Armada. Ya hizo historia como la primera mujer en calificar directamente para volar el avión, lo que significa que no tuvo que entrenarse primero en otros aviones.

El sobrevuelo en el Super Bowl

Perkowski pilotará el avión en la parte trasera de la formación del domingo mientras vuelan sobre el State Farm Stadium a unos 500 km/h, una tarea que ella llamó “el sueño de cualquier piloto”.

“Mi papá me pidió que lo llamara desde la banca en el Super Bowl”, dijo, entregándole un mensaje directo a su papá, diciendo: “Haré lo mejor que pueda”.

Perkowski continuó: “Pero para mí, como aficionado al fútbol, cuando recibí la llamada para hacer el sobrevuelo del Super Bowl, inicialmente fue casi como un sueño para alguien que ama la NFL”.

El sobrevuelo en el Super Bowl que estará a cargo de una tripulación conformada por mujeres. (Foto: Luke AFB, Arizona-56th Fighter Wing | Facebook)

Perkowski ha pasado la mayor parte de su carrera militar subiendo y bajando de un portaaviones de 100.000 toneladas que opera principalmente en la región del Indo-Pacífico, incluido el Mar de China Meridional, donde dice que no hay distinción sobre su género.

“Todo se reduce a que nos entrenamos para hacer este trabajo juntos”, dijo. “No me uní a la Marina para ser piloto de combate. Me uní al piloto de combate de la Armada, así que para mí no hace ninguna diferencia”.

En honor a la primera mujer piloto de la Marina

Perkowski y Thomas volarán con otras pilotos y oficiales navales en jets mantenidos en su mayoría por mujeres también. El sobrevuelo del domingo rendirá un homenaje especial a todas las mujeres que las precedieron, la Capitana Rosemary Mariner, la primera mujer piloto de jet de la Marina.

Cuando Mariner murió en 2019 a la edad de 65 años, la Marina realizó su primer sobrevuelo exclusivamente femenino durante su funeral en Maynardville, Tennessee.

“La sabiduría que tenía para compartir fue realmente asombrosa”, dijo Perkowski sobre Mariner. “Tener la capacidad de representar a personas como ella que nos precedieron e hicieron posible todo lo que hacemos es un verdadero honor”, agregó.

Tanto Perkowski como Thomas dijeron que también honrarán a cada hombre y mujer en el servicio durante el sobrevuelo del Super Bowl.

“También hay hombres y mujeres con los que servimos todos los días. Trabajan en mi jet. Son los que se aseguran de que pueda volar”, dijo Perkowski a Good Morning America. “Así que poder llevarlos con nosotros es realmente emocionante”.

