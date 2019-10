Datos de Teorema, el MC chileno | Freestyle | Hace algunos días los seguidores de Teorema, Mateo Elicura Cervera Machuca, fueron sorprendidos con una terrible acusación hacia su freestyler favorito: Ámbar, su ahora expareja, lo acusó de abuso sexual y había elevado su voz de protesta en las redes sociales.

Si bien al inicio ‘Teo’ no respondió a la acusación, poco después tuvo que manifestarse a través de sus cuentas personales admitiendo su error, comentando que será un proceso legal muy largo y separándose del mundo del espectáculo hasta que todo se resuelva.

"Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo," comentó Teorema al final de su extenso comunicado, pidiendo perdón a su audiencia y principalmente a su ex-pareja.

Teorema es acusado de abusar sexualmente de su pareja. (Foto: Instagram)

Pero, ¿quién es realmente Teorema? Si bien es muy conocido en el mundo del freestyle y las batallas de rap, muy pocos conocen lo que pasó en su vida Mateo para llegarse a convertir en el rapero que hoy en día muchos admiran.

Por ello, en este artículo haremos un repaso de 10 datos interesantes que tal vez no conocías de 'Teo', el rapero chileno que ahora sufre uno de sus peores momentos de su vida.

1. El nombre real de Teorema es Mateo Elicura Cervera Machuca y nació en Cañete en el sur de Chile el 1 de marzo de 1999. A pesar de su corta edad, se ha posicionado como uno del los principales exponentes del género.

2. El primer gran evento al que participó fue el BDM de Concepción en el año 2014, donde no solo debutó con su arte hace varios años, sino también protagonizando una de las más duras batallas contra Nezake.

3. Tiene actualmente dos discos grabados. Su primer disco fue publicado en 2016 bajo el nombre de N.I.D.O. Un año más tarde publicó su segundo trabajo de hip-hop llamado RENACER.

4. Además de la música, una de sus grandes aficiones que comenzó desde pequeño fue leer. Su libro favorito es "IT", de Stephen King, el cual actualmente está en los cines con la segunda película de su reinicio.

5. Ha sido desde siempre gran seguidor de los cómics y animes, algo que ha demostrado muchas veces en sus redes sociales.

6. Su anime favorito es Dragon Ball y en una ocasión se representó como un Saiyajin para una clase en su escuela.

Teorema se dibujó a sí mismo como un saiyajin cuando era pequeño (Foto: Instagram)

7. Creció escuchando a Metallica, Charly García y a Iron Maiden, grupos musicales que le inculcó su madre.

8. Sabe tocar la trompeta, la guitarra y la batería, aunque en su momento admitió que cuando descubrió el rap, todo lo que había aprendido hasta ese momento cobró sentido en la realidad.

9. A la par de su carrera como freestyler solista, también forma parte de la banda "Sur Furia, Alma Freestalera", donde participa como vocalista y tuvo un tema debut en el 2017 llamado "Furia Eterna".

10. Jokker es un gran amigo pero también es su principal nemesis. En más de una ocasión han profesado su admiración el uno al otro y se consideran eternos enemigos del rap.

LAS COMPETENCIAS QUE TEOREMA SE PERDERÁ

En principio, si fue retirado de la FMS Internacional, es probable que tampoco esté en la Freestyle Master Serie de Chile. En donde, además, ocupa el primer lugar.

FMS CHILE

La última batalla de Teorema fue la de Valparaíso del pasado 24 de agosto. En la jornada, Teorema perdió su invicto frente a Kaiser.

GOD LEVEL ALL STARS 2 VS 2 2019

El 1 de noviembre se llevará a cabo la primera de tres fechas de la God Level All Stars 2 vs 2 2019. En este evento, que se desarrollará en Chile, Argentina y Perú, Teorema haría dupla con el argentino Wos; sin embargo, es probable que el chileno no esté. Además, según Ámbar, Wos se había comunicado con ella para brindarle su apoyo y asegurarle que no competirá con su expareja.

FINAL INTERNACIONAL RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS 2019

La principal competición de la disciplina urbana, que se llevará a cabo en noviembre en España, no contaría con la presencia de Teorema, uno de los máximos representantes del freestyle chileno.

BDM DELUXE 2019 - FINAL INTERNACIONAL

La final internacional de la competición se realizará en Perú el próximo 8 de diciembre. Si bien Teorema aún no estaba clasificado, es seguro que tampoco será parte del cartel de freestylers que se enfrentarán por el título.

DEM BATTLES 2019

La final de la DEM será el próximo 15 de diciembre en el Teatro Caupolicán. Si bien Teorema tampoco está confirmado para la competencia, el cañetino ha estado siempre en las ediciones, por lo que era casi un hecho su presencia. Sin embargo, también se perdería por el problema personal que pasa.

TITANES DEL FREESTYLE 2019

Titanes del Free es una nueva competencia internacional de freestyle que se llevará a cabo en octubre en México. Para esta edición, la organización contará con grandes representantes de los diversos países donde suele haber freestylers. En esta ocasión no estará ningún chileno, pero Teorema podría perderse las próximas ediciones.

ÚLTIMA PRESENTACIÓN DE TEOREMA ANTES DE CONFESAR ABUSO SEXUAL

La última vez que Teorema se subió a la tarima fue a puertas de la FMS Internacional, Mateo participó en su país en la competencia denominada ‘Leyendas del Free’, tercera edición.

Teorema vs Sorpresa fue una de las batallas en Octavos de final, el integrante de ‘trilogía’ cayó en la réplica (2 minutos 4x4) tras una decisión dividida del jurado conformado por Cenzi, Doncupón y Frainstrumentos.

Sin embargo, la última vez que se le vio al chileno en una competencia o previa a ella fue en el videoblog del youtuber y juez de FMS, Estrimo TDJ. En su video, se puede ver a Teorema interactuando con sus colegas en Argentina, previo al inicio de la segunda fecha de la FMS. Si bien, en el video sale en repetidas ocasiones, no se aprecia que conversa con la cámara, como solía hacerlo, quizás presintiendo la tormenta que se le avecinaba. Este es el video: