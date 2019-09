Teorema: todas las competencias de freestyle que se perderá el MC chileno

Teorema es un freestyler chileno, conocido mundialmente por ser el último campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos, así como competencias internacionales de BDM, Double AA, God Level Fest, Supremacía, entre otros. Además, es uno de los 10 ‘gallos’ que compiten en la Freestyle Master Series (FMS) Chile. Mateo Elicura Cervera Machuca, como se llama realmente, se ha visto envuelto en un escándalo que dio la vuelta al mundo que involucra abuso sexual.

La noticia salió a la luz antes de que se lleve a cabo la FMS Internacional, evento organizado por Urban Roosters con los competidores de los países en donde se realiza el formato de freestyle. Y es previo a este evento que ‘Teo’ decide aceptar la denuncia que le hizo su expareja, Ámbar Luna Cárdenas.

A través de las redes sociales, Ámbar denunció que el rapero había pasado los límites y la había agredido. El mensaje se viralizó de inmediato, pero en principio no quedó claro lo que realmente pasó, hasta que el cañetino confesó todo.

‘Teo’ aseguró que pasó a llevar las emociones y el cuerpo de Ámbar y pidió disculpas a ella y a sus seguidores. La publicación duró un par de horas y luego fue borrada. En tanto, la joven volvió a utilizar sus redes para señalar que denunció al freestyler ante las autoridades chilenas y que todo decantará en un proceso legal.

Tras la denuncia de su expareja, Teorema reconoció su error y pidió perdón. (Foto: Red Bull) Tras la denuncia de su expareja, Teorema reconoció su error y pidió perdón. (Foto: Red Bull)

Tras el mensaje en donde reconocer las acusaciones de su expareja, Teorema señala que después de este capítulo en su vida, se tomará una pausa a ciertas cosas. Además, reconoce que tiene mucho por construir dentro de sí y a su alrededor. “Perdón mundo”, sentenció.

Esto, evidentemente, lo alejará de las competencias de Freestyle. Pero no solo por decisión propia, sino pasará a ser un acto de respeto hacia Ámbar por parte de las organización. Un ejemplo claro, fue la medida que tomó Urban Roosters de manera inmediata luego que se diera a conocer la denuncia.

Previo a la segunda fecha de la FMS Internacional, Urban Roosters decidió sacar a Teorema del evento y lo reemplazó por su compatriota, Kaiser.

“Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional que se celebrará hoy sábado (14 de setiembre de 2019) en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires”, señaló la organización.

Teorema envió un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo que involucra abuso sexual. (Foto: Instagram) Teorema envió un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo que involucra abuso sexual. (Foto: Instagram)

¿QUÉ OTRAS COMPETENCIAS SE PERDERÁ TEOREMA?

En principio, si fue retirado de la FMS Internacional, es probable que tampoco esté en la Freestyle Master Serie de Chile. En donde, además, ocupaba el primer lugar.

• FMS CHILE



La última batalla de Teorema fue la que se realizó en Valparaíso el pasado 24 de agosto. En la jornada, Teorema perdió su invicto frente a Kaiser.

• GOD LEVEL ALL STARS 2 VS 2 2019



El 1 de noviembre se llevará a cabo la primera de tres fechas de la God Level All Stars 2 vs 2 2019. En este evento, que se desarrollará en Chile, Argentina y Perú, Teorema haría dupla con el argentino Wos; sin embargo, es probable que el chileno no esté. Además, según Ámbar, Wos se había comunicado con ella para brindarle su apoyo y asegurarle que no competirá con su expareja.

• FINAL INTERNACIONAL RED BULL BATALLA DE LOS GALLOS 2019

La principal competición de la disciplina urbana, que se llevará a cabo en noviembre en España, no contaría con la presencia de Teorema, uno de los máximos representantes del freestyle chileno.

Teorema es el actual campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. (Foto: Red Bull) Teorema es el actual campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. (Foto: Red Bull)

• BDM DELUXE 2019 - FINAL INTERNACIONAL

La final internacional de la competición se realizará en Perú el próximo 8 de diciembre. Si bien Teorema aún no estaba clasificado, es seguro que tampoco será parte del cartel de freestylers que se enfrentarán por el título.

• DEM BATTLES 2019

La final de la DEM será el próximo 15 de diciembre en el Teatro Caupolicán. Si bien Teorema tampoco está confirmado para la competencia, el cañetino ha estado siempre en las ediciones, por lo que era casi un hecho su presencia. Sin embargo, también se perdería por el problema personal que pasa.

• TITANES DEL FREESTYLE 2019

Titanes del Free es una nueva competencia internacional de freestyle que se llevará a cabo en octubre en México. Para esta edición, la organización contará con grandes representantes de los diversos países donde suele haber freestylers. En esta ocasión no estará ningún chileno, pero Teorema podría perderse las próximas ediciones.