Teorema | Arkano | Kaiser | El freestyler chileno Teorema es el último campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos de su país; además, es uno de los principales raperos del país sureño en competencias internacionales como BDM, Double AA, God Level Fest, Supremacía, entre otros. El joven artista puso en peligro el futuro de su carrera en el freestyle: Mateo Elicura Cervera Machuca está envuelto en un caso de abuso sexual.

La noticia se dio a conocer hacer unas semanas en las redes sociales. Sin embargo, fue previo a la segunda fecha de la FMS Internacional, realizado el pasado 14 de setiembre, que ‘Teo’ aceptó la denuncia que hizo su expareja, la también rapera Ámbar Luna Cárdenas.

El freestyler sureño reconoció que ultrajó las emociones y cuerpo de Ámbar y le pidió disculpas a ella y a sus seguidores. No obstante, borró la publicación un par de horas después. En tanto, la joven víctima volvió a utilizar sus redes para señalar que denunció al freestyler ante las autoridades chilenas y que todo decantará en un proceso legal.

Teorema es el máximo representante del freestyle de Chile. Es acusado de abuso sexual en su país. (Foto: Instagram)

‘Teo’ es el máximo representante del freestyle de Chile y era uno de los favoritos para llevarse el título de la Freestyle Master Series (FMS) de su país. Sin embargo, Mateo Cervera fue denunciado a mediados de setiembre por su expareja Ámbar Luna Cárdenas de haber abusó sexualmente de ella. Desde entonces, la polémica lo persigue.

Ante esta complicada situación, Teorema anunció su alejamiento temporal del mundo de las batallas. Tras el mensaje en donde reconoce las acusaciones de su expareja, ‘Teo’ comunicó que se tomará una pausa para ciertas cosas. Además, reconoció que tiene mucho por construir dentro de sí y a su alrededor. “Perdón mundo”, sentenció.

De la denuncia, se han pronunciado algunos compañeros de Mateo Cervera. El primero en manifestarse fue Guillermo Rodríguez Godínez, freestyler español conocido mundialmente como Arkano.

“Acabo de enterarme de lo que ha pasado con Teorema... ¿De verdad hay gente criticando a Ámbar después de que él haya reconocido el abuso? Todo mi apoyo para ella, si de por sí tiene que ser duro vivir una situación así, no quiero ni imaginar cuando pasa a la esfera pública”, señaló el rapero europeo.

Acabo de enterarme de lo que ha pasado con Teorema... ¿De verdad hay gente criticando a Ambar después de que él haya reconocido el abuso? Todo mi apoyo para ella, si de por sí tiene que ser duro vivir una situación así, no quiero ni imaginar cuando pasa a la esfera pública. — Arkano (@SmoothArkano) September 14, 2019

Además, durante la segunda fecha de la FMS Internacional, realizada en Buenos Aires, Kaiser, rapero que reemplazó a Teorema en la competencia, también se pronunció al respecto durante su batalla con el mexicano Ztigma.

En la batalla en cuestión, Kaiser le brindó su apoyo a su compatriota; pero fue luego de esta que decidió pronunciarse al respecto. “Yo no voy a emitir ningún tipo de comunicado, tampoco estoy haciendo oídos sordos. Está todo haciéndose en un trámite legal. Cuando ya se haga el comunicado, yo voy a emitir mi comunicado y lo que yo pienso. Por mientras prefiero no meterme en problemas personales porque se puede complicar”, señaló Alex Boris Pino Carrasco, como se llama realmente.

Por su parte, de manera oficial, la organización también emitió un comunicado. El equipo de trabajo dejó en claro que apoya la lucha contra la violencia de género.

En primer lugar decidió sacar a Teorema del evento y luego señaló: “Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional que se celebrará hoy sábado (14 de setiembre de 2019) en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires”.

ESTA ES LA DENUNCIA DE ÁMBAR CONTRA TEOREMA

La joven chilena, Ámbar realizó la denuncia contra su expareja a través de una transmisión en vivo de Instagram. En este video, ella revela que ‘Teo’ le pidió que no hiciera público lo que había pasado.

"Yo me quería quedar callada, pero cuando me enteré que no era la única que había sido abusada por él, tuve que hablar", señaló la joven entre lágrimas.

Asimismo, Ámbar señala que muchas personas del mundo urbano de Chile, incluido mujeres, le han dado la espalda y le están brindando su apoyo a Teorema. Por otro lado, también señaló que los seguidores del rapero chileno la insultan a diario en sus redes sociales, le crean memes ofensivos y hasta amenazan.

"Tengo muchos problemas con mi autoestima, muchos. Tengo una carencia de amor gigante, que se ha generado por esta relación tóxica. Donde me destruían, me violentaban psicológicamente. Donde me hacían sentir que no valía nada", señaló sobre la relación con el artista.

En la parte final del video, Ámbar, señala que con las pruebas que tiene podría ponerle fin a la carrera de Teorema. "Tengo unos pantallazos que podría destruir la vida de Mateo. Y podría hacer que se carrera se acabe para siempre y que acabe en la cárcel. Pero no quiero hacerlo, porque tengo mucho amor en el corazón todavía", sentenció.

LA RESPUESTA DE TEOREMA A ACUSACIONES

“Sé que en las redes sociales están haciendo revuelo, burlándose de una situación seria que ha causado mucho dolor para las dos personas principalmente implicadas, que seríamos yo y Ámbar, mi expareja”, señala Teorema

“Me gustaría hablar sobre de lo que se me acusa y asumir un par de errores en pos de la evolución y la paz de las personas que estamos sumidas en el asunto”, dice el chileno en un mensaje en Instagram.

“Cometí muchos errores, no fui sincero”, empieza su carta Mateo Cervera. “No la respeté como mujer y pasé a llevar sus emociones y su cuerpo, en un acto de inconsciencia. En ese momento ella me dice ‘Teo, no me siento cómoda’. Yo salgo y le digo que me perdone, mi intención no era esa. Las cosas siempre habían sido distintas y no me di cuenta en el momento adecuado. El fatídico error no lo justifico de ninguna forma, pasé por encima de ella”, añade en su relato.

“Ella me dijo que estuviera tranquilo, que había sido un error y lo comprendía, pero que se había sentido muy pasada a llevar y que no pasara de nuevo. Nunca ha vuelto ni volverá a pasar”, continuó ‘Teo’.

Tras la denuncia de su expareja, Teorema reconoció que cometió un error y pidió perdón a Ámbar y a sus seguidores. (Foto: Instagram)

“Verbalmente nunca hubieron malos tratos, más que discusiones fuertes de parte de ambos, lo cual fueron grandes fallas y creaciones de odios y rabias los cuales no quiero volver a repetir alguna vez en mi vida. Nunca hubo una situación de golpes. Tampoco ella es una persona que quiera colgarse de la fama de nadie, al contrario, es una mujer muy buena y talentosa que tuvo la mala suerte de pillarse en el camino con un macho. Porque eso es lo que fui y lo que pretendo dejar de ser”, continua en su mensaje.

“No me considero una persona peligrosa ni mucho menos. Siempre he intentado tener el mayor respeto a las personas y mujeres, pero he pecado de inconsecuencia. He errado de una forma fea y difícil de perdonar. Me he fallado a mí mismo (…) Yo también soy un producto del patriarcado, del porno, de la normalización de estas actitudes detestables”, agregó.

“Quiero pedir disculpas a las personas que se han decepcionado de mi lado humano, el cual estoy totalmente dispuesto a reconstruir. Estoy seguro que nadie está libre de errores y yo cometí muchos, que son graves y le causaron mucho daño a una persona que no se lo merecía. Por lo tanto, los asumo y tomo la decisión de seguir adelante, con quienes quieran perdonarme y acompañarme en este proceso que deja de ser artístico, es humano”, expresó el rapero.

Finalmente, Teorema reconoce que sí hubo abuso sexual de su parte: “Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo”.

Teorema reconoció su culpa en redes sociales (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES TEOREMA?

Mateo Elicura Cervera Machuca, Teorema, nació en Cañete, al sur de Chile, el 1 de marzo de 1999. Se crió rodeado de discos y libros, y ya de adolescente protagonizó algunas de las batallas de rap más sonadas de los últimos años.

Es probablemente el freestyler chileno actual con mayor proyección.

A pesar de su corta edad, tiene ya una carrera como rapero. Fue el vocalista de la banda Sur Furia, Alma Freestalera. Su tema debut fue Furia Eterna, publicado en 2017.

Su primer disco fue publicado en 2016, se llama "N.I.D.O.". Un año más tarde publicó su segundo trabajo de hip-hop llamado "RENACER".

"Teorema creció en un ambiente rodeado de música y literatura. Se crió en la casa de la cultura de Cañete, su ciudad natal. Su madre le inculcó desde bien pequeño los valores de la lectura y la música. Su novela preferida es 'It', de Stephen King. De pequeño escuchaba la música de su madre: Iron Maiden, Metallica o Charly García, de quien estuvo en un concierto cuando tenía apenas 8 años. Además aprendió a tocar tres instrumentos: trompeta, guitarra y batería. Cuando descubrió el rap, fue lo que le dio sentido a todo lo que había aprendido hasta ese momento", señala Red Bull en el perfil realizado al freestyler chileno.

La última vez que Teorema se subió a la tarima fue a puertas de la FMS Internacional, Mateo participó en su país en la competencia denominada ‘Leyendas del Free’, tercera edición.

Teorema vs Sorpresa fue una de las batallas en Octavos de final, el integrante de ‘trilogía’ cayó en la réplica (2 minutos 4x4) tras una decisión dividida del jurado conformado por Cenzi, Doncupón y Frainstrumentos.