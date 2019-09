Teorema ¿se retira del freestyle?: todo sobre la acusación en contra del MC chileno

Mateo Elicura Cervera Machuca, aka Teorema o ‘Teo’ para los amigos, es un freestyler chileno, conocido en el mundo de las batallas por ser campeón de su país de la Red Bull Batalla de los Gallos, así como ganador de competencias internacionales como BDM y Double AA.

‘Teo’ es, además, actualmente el máximo representante del freestyle de Chile. Actualmente es uno de los favoritos a llevarse el título de la Freestyle Master Series (FMS) de su país. Precisamente, esta liga ha expuesto la vida privada de Mateo Cervera, denunciado hace unos días por su expareja Ámbar de abuso sexual.

¿Qué pasó realmente? Hace unos días, a través de las redes sociales la expareja de Teorema, Ámbar, publicó en su cuenta oficial de Instagram que el rapero había pasado los límites de respeto entre personas. El mensaje se viralizó de inmediato, pero en ese momento el cañetino no se había manifestado sobre las acusaciones.

Horas después, antes de llevarse a cabo la FMS Internacional que contaría con la presencia de Teorema, el chileno reconoció su error y pidió perdón.

Teorema es el actual campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. (Foto: Red Bull) Teorema es el actual campeón nacional de la Red Bull Batalla de los Gallos Chile 2019. (Foto: Red Bull)

‘Teo’ aseguró que pasó a llevar las emociones y el cuerpo de Ámbar, su ex novia. La publicación duró un par de horas y luego fue borrada, por su parte, Ámbar desde su red social afirmó que denunció ante las autoridades al freestyler y que todo decantará en un proceso legal largo.

EL MENSAJE DE TEOREMA SOBRE ACUSACIONES DE VIOLENCIA

“Sé que en las redes sociales están haciendo revuelo, burlándose de una situación seria que ha causado mucho dolor para las dos personas principalmente implicadas, que seríamos yo y Ámbar, mi expareja”, señala el freestyler.

“Me gustaría hablar sobre de lo que se me acusa y asumir un par de errores en pos de la evolución y la paz de las personas que estamos sumidas en el asunto”, dice el chileno en un mensaje en Instagram.

“Cometí muchos errores, no fui sincero”, empieza su carta Mateo Cervera. “No la respeté como mujer y pasé a llevar sus emociones y su cuerpo, en un acto de inconsciencia. En ese momento ella me dice ‘Teo, no me siento cómoda’. Yo salgo y le digo que me perdone, mi intención no era esa. Las cosas siempre habían sido distintas y no me di cuenta en el momento adecuado. El fatídico error no lo justifico de ninguna forma, pasé por encima de ella”, añade en su relato.

“Ella me dijo que estuviera tranquilo, que había sido un error y lo comprendía, pero que se había sentido muy pasada a llevar y que no pasara de nuevo. Nunca ha vuelto ni volverá a pasar”, continuó ‘Teo’.

Teorema es acusado de abusar sexualmente de su pareja. (Foto: Instagram) Teorema es acusado de abusar sexualmente de su pareja. (Foto: Instagram)

“Verbalmente nunca hubieron malos tratos, más que discusiones fuertes de parte de ambos, lo cual fueron grandes fallas y creaciones de odios y rabias los cuales no quiero volver a repetir alguna vez en mi vida. Nunca hubo una situación de golpes. Tampoco ella es una persona que quiera colgarse de la fama de nadie, al contrario, es una mujer muy buena y talentosa que tuvo la mala suerte de pillarse en el camino con un macho. Porque eso es lo que fui y lo que pretendo dejar de ser”, continua en su mensaje.

“No me considero una persona peligrosa ni mucho menos. Siempre he intentado tener el mayor respeto a las personas y mujeres, pero he pecado de inconsecuencia. He errado de una forma fea y difícil de perdonar. Me he fallado a mí mismo (…) Yo también soy un producto del patriarcado, del porno, de la normalización de estas actitudes detestables”, agregó.

“Quiero pedir disculpas a las personas que se han decepcionado de mi lado humano, el cual estoy totalmente dispuesto a reconstruir. Estoy seguro que nadie está libre de errores y yo cometí muchos, que son graves y le causaron mucho daño a una persona que no se lo merecía. Por lo tanto, los asumo y tomo la decisión de seguir adelante, con quienes quieran perdonarme y acompañarme en este proceso que deja de ser artístico, es humano”, expresó el rapero.

Finalmente, Teorema reconoce que sí hubo abuso sexual de su parte: “Sí, reconozco que hubo una situación de abuso sexual y fui una basura humana. Espero nunca más serlo”.

Tras el mensaje en donde reconocer las acusaciones de su expareja, Teorema señala que después de este capítulo en su vida, se tomará una pausa a ciertas cosas. Además, reconoce que tiene mucho por construir dentro de sí y a su alrededor. “Perdón mundo”, sentencia.

Teorema envió un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo. (Foto: Instagram) Teorema envió un mensaje en sus redes sociales tras el escándalo. (Foto: Instagram)

¿QUÉ PASARÁ CON TEOREMA EN EL MUNDO DEL FREESTYLE?

Evidentemente, luego de este escándalo, Teorema se alejará de las batallas, al menos por un buen tiempo. Sobre todo, porque no se sabe el futuro de Mateo Elicura Cervera Machuca, pues como lo mencionamos líneas arriba, Ámbar lo denunció ante la justicia de su país.

Tras su último mensaje, ‘Teo’ da cuenta que se alejará por un tiempo, pero no queda claro su situación en la FMS Chile, liga en la que participa y se ubica en el primer puesto. Por otro lado, Teorema también clasificó a la Final Internacional de la Red Bull que se llevará a cabo en España, esto tampoco queda claro.

Pero viendo cómo reaccionó el mundo del Freestyle, entre organizaciones y raperos, se espera que ‘Teo’ esté fuera de las batallas por un buen tiempo. ¿Será acaso el fin de la carrera de Teorema?