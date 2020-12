Thomas Macias fue un hombre de 51 años de Estados Unidos que no acató las medidas para protegerse del coronavirus. Tras contagiarse, se mostró arrepentido y dejó un reflexivo mensaje en redes sociales poco antes de perder la vida.

El ciudadano, oriundo de Lake Elsinore, a 95 kilómetros al sur de Los Ángeles, trabajaba como conductor y ni bien las autoridades de California flexibilizaron las medidas de confinamiento, decidió asistir a una reunión.

Macías sufría diabetes y tenía sobrepeso, y pese a su condición asistió a una parrillada a inicios de junio del presente año. En ese encuentro, según relató él mismo en su cuenta de Facebook, no se tomó en cuenta ninguna medida de bioseguridad.

Algunos días después, Thomas empezó a sentirse mal y, tras realizarse una prueba, fue diagnosticado con covid-19. Desde ese momento, su salud se deterioró debido a sus enfermedades preexistentes.

En medio de la difícil situación, el hombre recurrió a su perfil de Facebook para alertar a sus conocidos sobre el peligro de asistir a reuniones en espacios cerrados: “Algunos de ustedes lo saben, pero otros no. Metí la pata al salir hace algunas semanas y me contagié de coronavirus. Por mi estupidez puse en riesgo la salud de mis hijas y la mía. Ha sido una experiencia dolorosa”, escribió.

“Esto no es broma. Si tienen que salir usen mascarilla y mantengan la distancia social. No sean idiotas como yo. Gracias a todos mis amigos que me trajeron comida y a aquellos que estuvieron pendientes de mi. Afortunadamente, con la ayuda de Dios podré sobrevivir a esto”, agregó.

Medios locales informan que, un día después de que la publicación se haga, Thomas fue internado y falleció horas más tarde, el 21 de junio.

Foto: Tommy Macias / Facebook

En conversación con la CNN, Gustavo Lopez, cuñado de Macías, explicó que antes de asistir a la parrillada el hombre no había salido de casa; sin embargo, se sentía triste por no ver a sus amigos y familiares, por lo que decidió ir a la reunión.

“A donde quiera que iba hacía amigos al instante. Extrañaba a sus amigos y familiares. Entonces, tan pronto como levantaron algunas de las restricciones, se sintió libre y desafortunadamente fue a esta reunión para estar con sus amigos y este fue el resultado”, dijo Lopez.