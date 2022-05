El amor no tiene edad y puede llegar en cualquier momento. Así lo confirmó el empresario Ben Romano, de Estados Unidos, quien se enamoró de su niñera, una mujer veinte años menos que él. Esta llamativa historia romántica se viralizó y desató comentarios de todo tipo en las redes sociales.

Ben, de 49 años, contó a News Dog Media que en 2014 contrató a Krystle, de 23, para cuidar a sus tres hijos, pues se encontraba “desesperado por una niñera. Estaba trabajando y tenía la custodia total, así que necesitaba a alguien que cuidara de los niños”.

No tenían una buena relación

Sin embargo, de pronto, el padre soltero notó que la nueva empleada “era terrible”. “Sinceramente, fue la peor niñera que hemos tenido”, precisó. Ante esta situación, Romano charló con su hija Francesca sobre el trabajo de Krystle y decidió que ya no contrataría sus servicios.

“Pero Francesca lloró y me rogó que no la despidiera. Dijo que Krystle era muy agradable y que la estaba haciendo sentir como una niña pequeña otra vez. Eso definitivamente me llamó la atención. No era una buena cuidadora doméstica, pero me encantaba que hiciera felices a mis hijos”, recordó el hombre de Long Island, según detalló New York Post.

Las cosas cambiaron

Si bien al principio la muchacha “odiaba a Ben”, con el tiempo “empezaron a hablar” y la percepción cambió. “Nos invitó a mí y a mi hijo en Navidad. Yo no iba a aparecer pero los niños me rogaron que viniera. Cuando vine en Nochebuena, me conmovieron todos los regalos que Ben le había comprado a mi hijo. Ese fue un punto de inflexión: me di cuenta de que era un buen tipo”, sostuvo Krystle.

Poco después, los menores viajaron a Florida para un paseo familiar, por lo que ella le mandó un mensaje de texto para saber cómo estaban y entablaron una conversación. Tras idas y vueltas, ambos “mantuvieron una relación en secreto”. Finalmente, Ben y la niñera de sus hijos terminaron casándose en 2017.

Luchan contra los prejuicios

A pesar de que tienen personalidades opuestas, Ben y Krystle continúan juntos. “No tenía mucho dinero cuando la conocí. Llamo a Krystle mi amuleto de la suerte porque mi negocio realmente despegó cuando empezamos a salir”, sostuvo el esposo.

Asimismo, Romano confesó que “cuando vamos de vacaciones juntos como familia o posamos para un retrato familiar, la gente confunde a Krystle con una de mis tres hijas. No me molesta, ya estoy acostumbrado”.

Por su parte, la enamorado mujer rechazó los comentarios negativos que ha provocado su matrimonio “Me dicen que comenzará una relación con la próxima niñera que se le presente. Pero Ben y yo hemos estado juntos por mucho tiempo. Supongo que la gente en línea está interesada en nosotros porque la niñera que se convierte en madrastra es como la historia de una comedia romántica”, afirmó Krystle.