Por razones que aún se desconocen, una mujer intentó quitarse la vida saltando de un puente al lado de su hijo en China. Sin embargo, ambos fueron rescatados del suicidio por un chofer que actuó de forma inmediata. Las imágenes de este hecho fueron compartidas en Tiktok y, de inmediato, se convirtieron en tendencia de esta red social.

Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del autobús donde labora el mencionado conductor cuando, de pronto, se ve al hombre deteniendo el vehículo, acciona el comando para abrir la puerta y desciende del mismo de forma muy acelerada.

A su vez, vemos que una mujer caminando por la vía del puente cogiendo de la mano a su hijo. De pronto, notamos a la primera cogiendo al segundo y levantándolo mientras esta alza su pierna para saltar hacia el vacío.

El video del conductor salvando la vida a madre e hijo

Luego, entendemos el porqué de la acción del conductor. El sujeto se disponía a evitar que la mujer se quite la vida junto a su hijo al cual tenía en brazos y lista para saltar temerariamente, hacia una muerte segura, desde el puente.

Las imágenes también muestran a varios pasajeros del bus bajando para socorrer a la mujer y al menor de edad; sin embargo, la mujer se nota muy confundida, por lo que se mantiene en el suelo.

Intento de suicidio conmocionó a usuarios de Tiktok

Este video, de inmediato impactó y conmocionó a los usuarios de Tiktok consiguiendo, hasta el momento, poco más de 4.5 millones de reproducciones, el cual lleva por título “Imagina si no se hubiera detenido ¿Qué habría pasado?” y compartido por el usuario @caroelynne.

Los comentarios fueron dispersos pues, por un lado, agradecían la loable acción del conductor, pero por el otro, criticaban duramente el intento de suicidio de la madre.

“El pobre niño no tiene idea. ¿Cómo puede ser? Oh, Dios, por favor, socorre a las personas con dificultades y sana su dolor, para que nadie tome una decisión como esa”, “se me puso la piel de gallina ¿Alguien sabe cómo están?”

