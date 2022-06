Julia Grandoni (@jugrandoni) reside en la ciudad de Quebec (Canadá) y está dando de qué hablar por un video viral que ya acumuló 13 millones de reproducciones. La protagonista de esta historia reveló su rostro sin maquillaje y, de inmediato, se hizo tendencia. Incluso, provocó un acalorado debate en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Grandoni decidió sumarse a un ‘challenge’ (reto) de TikTok, por lo que compartió una fotografía de ella maquillada y utilizando un hermoso vestido negro para una noche de fiesta.

Segundos después, realizó una comparación: lo unió con una grabación de sí misma al natural acostada en la cama y pronunciando la letra de la canción “Girl That’s Not Me” (“Chica que no soy yo” en español) entre risas desde un ángulo poco favorecedor.

Avalancha de comentarios

De inmediato, el clip de @jugrandon dividió opiniones, según informó New York Post. “Nunca volveré a tener citas”, escribió un usuario. Mientras que otras mujeres se sintieron identificadas con la canadiense y apoyaron su iniciativa. “¡Me encanta que muestres tu rostro sin maquillaje! Necesitamos normalizar que lo natural también es hermoso”, señaló una internauta.

El potente mensaje detrás del video de TikTok

En medio del revuelo que desató su grabación, Julia confesó que subió esta publicación “para poder mostrarle a la gente que me siento cómoda en mi propia piel (...) Para mostrarles que no necesito maquillaje, es importante mostrarles a los demás que deben sentirse cómodos con su propia piel”.

En diálogo con NeedToKnow.online, Grandoni también sostuvo que “el ángulo que usé al final de mi video fue totalmente exagerado y fue para percibir que soy feo en grande, pero aparte de eso, no me cuesta mucho lucir de la forma en que usualmente me veo, generalmente nunca uso maquillaje”.