En las últimos días se viralizó un video de TikTok que conmovió al mundo de las redes sociales. Nos referimos al buen gesto de unos alumnos en Argentina. Los jóvenes se las ingeniaron para regalarle una chompa de egresados a su compañero llamado Samir sin pedir nada a cambio. De inmediato, el clip acumuló 10 millones de vistas y aquí contamos el mensaje detrás de esta solidaria historia.

Desde su cuenta @magakoot, la estudiante Magali Koot compartió el momento en que sorprendieron a Samir con un obsequio muy esperado por él. El muchacho no podía comprar la camiseta de promoción y el resto de la clase se la regaló.

Ante esta sorpresa, el alumno del colegio Secundaria 2 San Vicente (Buenos Aires) comenzó a llorar y su reacción cautivó a los usuarios. “Se nos caían a todos las lágrimas porque pudimos hacerlo feliz a él y como grupo sentimos que fue algo importante”, recordó Magali.

El mensaje detrás del video de TikTok

Luego de su publicación, la grabación de @magakoot se volvió tendencia. Según detalló Todo Noticias (TN), los protagonistas de la historia iniciaron con los preparativos y la compra de las chombas cuando empezaron las clases. “Siempre supimos que era importante que todos la tuviéramos porque lleva nuestro nombre y nos representa como grupo”, precisó Pía, compañera de Samir.

En ese sentido, Brenda, la maestra de los chicos, confesó que más allá del mensaje de compañerismo, lo que sus estudiantes transmitieron en el video es importante para acabar con la violencia en las escuelas. “Las prácticas de segregar, el acoso, el bullying, el discriminar y dejar afuera a uno u a otros por diferentes motivos, no suceda más. Es fundamental que la escuela sea un ámbito de alegría como ellos lo transmiten”, indicó la docente.

“Nos preocupamos por el otro. Estamos re contentos por todo lo que estamos logrando y sobre todo muy agradecidos por la ayuda que empezó a llegar para Sami después de que se viralizó el video”, expresaron los compañeros.

No ocultó su alegría

En tanto, el popular ‘Sami’ agradeció el gesto y reveló que “desde la semana anterior, me dijeron que tenían un regalo para mí. Yo ni me lo imaginaba. Ese lunes estaba llegando tarde y cuando entré al salón me taparon los ojos y me dieron la remera. Todos estábamos felices”.