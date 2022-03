Millones de personas alrededor del mundo, día a día, se ganan la vida honradamente para poder tener estabilidad económica y laboral, donde la mayoría espera ahorrar lo suficiente para emprender sus propios negocios y no depender de nadie. Una de estas historias de éxito tiene como protagonista a un hombre de los Estados Unidos quien, una vez que su negocio de limpieza de autos se hiciera tendencia en TikTok, obtuvo el dinero suficiente al punto que pudo comprar un local propio.

Daviant Palmer, también conocido como “Dae”, es un dedicado trabajador de Detroit que revisa con mucha meticulosidad los autos que llegan a su local, seguido siempre de su madre Typhany Jones, su socia en Dae’s Detail, establecimiento que le pertenece a este hombre de 27 años quien, de acuerdo a su progenitora, su hijo es un gran fanático de los autos desde los 3 años de edad.

Dae quiere que los autos que se limpien en su establecimiento se lleven toda una experiencia. Esto ha sido posible con el apoyo de su esposa quien lo incentivó a renunciar a su trabajo en instalación de cables durante abril de 2020, para en agosto de dicho año comenzar a atender en su propia empresa.

Dae piensa abrir nuevos locales en el mediano plazo. (Foto: Detroit Free Press)

La historia de Dae´s Detail se inicia en la entrada de la casa de Daviant, lugar en el cual limpiaba los autos de sus amigos. Ante esto, su madre, quien se desempeñó en el rubro del marketing, se le ocurrió la idea de compartir videos de las técnicas que su hijo emplea al momento de poner bonitos los autos de sus aún pocos clientes.

Viendo el potencial que tenía el emprendimiento de su hijo, renunció a su trabajo y asumió todas las estrategias de marketing del negocio; entre cuyas primeras ideas fue crearle una cuenta de TikTok a Dae, principalmente mostrando el antes y el después de los vehículos que llegaban a su taller, lo que incluía exponer todo el proceso de limpieza.

De hecho, uno de los primeros videos virales de Dae’s Detail sucedió mientras Dae se encontraba de luna de miel con su esposa; su sorpresa fue tal al darse cuenta que la cinta de un Cadillac transformado en un Porsche tras la limpieza acumuló más de 3 millones de reproducciones.

Al respecto, Jones recuerda: “Me está llamando desde su luna de miel y decía cosas como: ‘Mamá, todos están llamando. Mi teléfono no deja de sonar’. Esto fue lo que hizo que el negocio empezara a funcionar muy, muy bien”, aseguró.

Al publicar unos 7 videos más, la cuenta consiguió más de 238 mil seguidores en TikTok, entre cuyo material también se incluye trucos y consejos para limpiar de manera eficiente sus vehículos.

De hecho, sus cifras siguieron aumentando, al punto que uno de sus videos más vistos en esta red social acumula cifras que superan los 16 millones de reproducciones, cuyo público proviene de lugares tan lejanos como Irlanda o Australia: “Están tan lejos y todavía lo apoyan. Eso fue enorme para mí y quedé impresionado. Incluso me inspiró un poco”.

La madre de Dae, Typhany, fue la responsable de hacer viral el negocio de su hijo. (Foto: Detroit Free Press)

Con el éxito en redes sociales, con el aumento masivo de clientes, también llegaron los auspiciadores; uno de estos es Turtle Wax, una empresa originaria de Illinois dedicada al cuidado de autos desde 1944.

En este panorama, regentar el negocio teniendo como local la entrada de la casa de Dae quedó chico; ante esto, ante el aumento del 70 por ciento de los ingresos, decidieron comprar un edificio en octubre de 2021, un espacio que comparte con su padre, Kenya Jones, quien se dedica al rubro de la plomería.

Con esto, hoy se dedican a tiempo completo a Dae’s Detail, incluyendo a su tío, Stevon Ferrel, como socio desde mayo de 2021: “Siempre ha sido un sueño hacer algo así y se siente increíble tener gente trabajando conmigo, gente que conozco y gente en la que puedo confiar”, dijo a USA Today.

Al mismo medio, Palmer agregó: “Definitivamente, cambió mi vida. Aprendí mucho sobre negocios porque no tenía idea. Era algo que quería hacer, simplemente, no sabía cómo hacerlo y luego me lanzaron a ello”.

A pesar del éxito, inicialmente, tuvieron que encontrar el método adecuado para lidiar correctamente con la alta demanda de los clientes; ante esto, crearon una página web en la cual habilitaron las reservas.

Algunos clientes contentos con el servicio acotaron a USA Today: “Tengo dos niños desordenados, uno tiene 8 años, el otro 10 y el respaldo de mi asiento es vergonzoso, al igual que los portavasos, por lo que, definitivamente, necesitaba ayuda. Estoy pagando demasiado por un auto para que se vea así”, expresó Shanna Sheperd, quien asegura que se enteró del local por medio de TikTok.

Sin embargo, Dae y su madre no se conforman y entre sus sueños se encuentra aperturar más locales dentro como fuera del estado en el mediano plazo; asimismo, tener más empleados en su nómina, aunque confiesan que su prioridad inicial es la de ampliar su local de Detroit.

“Realmente, quiero retribuir a esta comunidad. Tenía muchas ganas de ver a Detroit volver a ser lo que solía ser en el pasado y quiero ayudar en eso”, sentenció Palmer a USA Today.