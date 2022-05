Los bodas en tiempos de coronavirus continúan desatando historias virales de las más peculiares. Muchas parejas reprogramaron sus celebraciones para evitar poner en riesgo la salud. A pesar de las vacunas contra la COVID-19, algunas futuras novias y novios se vieron en la necesidad de interrumpir sus enlaces matrimoniales. Ese fue el caso de Amanda y Sam Greenberg, de Maryland, Estados Unidos.

Desde su cuenta de TikTok, Amanda (@ammiller879) compartió un video en el que aparece ella festejando en un salón de baile con la melodía “Let’s Get Loud” de Jennifer López. “Cuando tu esposo contrae COVID 3 días antes de tu cuarta celebración pospuesta... tus hermanos te acompañan con el cartón de tu esposo recortado”, escribió la residente de Annapolis, cuya grabación superó el millón de reproducciones.

De inmediato, la grabación de la esposa se volvió tendencia y dividió las redes sociales, pues no todos los usuarios aplaudieron la iniciativa; tal y como informó Yahoo Life. “Hubiera cancelado a todos los invitados y solo hubiera tenido mi boda conmigo y mi esposo”, indicó una internauta.

Mientras tanto, otro cibernauta apoyó a la pareja y señaló “¿por qué la gente no tiene 3 días antes de que probablemente no le devuelvan el dinero y los invitados probablemente no puedan cancelar sus viajes para recibir reembolsos? Disfrute de lo que pueda”.

La historia detrás del video de TikTok

Luego de haber cambiado la fecha de su boda numerosas veces, Amanda, de 34 años, y Sam, de 32, se casaron legalmente el 31 de enero de 2021. “Fue una boda improvisada que organizamos en una semana”, confesó el novio.

Debido a la emergencia sanitaria, la pareja norteamericana postergó la celebración y decidió realizarla el 30 de abril de 2022 en las instalaciones del Hyatt Regency Chesapeake Bay. Sin embargo, ocurrió algo totalmente inesperado antes de la fiesta: Sam dio positivo a la COVID-19 y no pudo asistir a su propia reunión.

Frente a esta situación, ambos, inicialmente, optaron por cancelar el evento, pero pronto se dieron cuenta de que perderían el dinero destinado al festejo. “Incluso el hotel necesitaba 72 horas de anticipación para cancelar y recuperar todo su dinero”, comentó Amanda.

Siguiendo esa línea, @ammiller879 no quería celebrar este acontecimiento sin su esposo, por lo que el hombre apareció de forma virtual durante toda la noche y disfrutó de muchos momentos especiales. Incluso, Amanda recibió una figura de cartón de su novio.

“Sabía que era la decisión correcta. Tendría la oportunidad de verse como una novia y sentirse como una novia frente a todos sus amigos y familiares y bailar con su padre. Aunque yo no estaba allí físicamente, Quería que se sintiera especial ese día. Y afortunadamente, ese fue el resultado”, le reveló Sam al mencionado medio.