Para millones de personas en el mundo, el matrimonio es uno de los momentos más importantes de sus vidas y están dispuestos a hacer de todo para pasar momentos inolvidables; este fue el caso de una pareja en los Estados Unidos quienes separaron para ellos y sus acompañantes el Magic Kingdom de Disney World. Su historia fue compartida en TikTok donde, rápidamente, se convirtió en tendencia de esta red social.

El hecho tuvo lugar en Bake Lake, Florida, la misma que se celebró cuando todos los visitantes al parque se hubieron retirado. En el metraje compartido en la mencionada plataforma se les puede ver bailando, comiendo, degustando, todo teniendo como escenario el Castillo de la Cenicienta de fondo.

Asimismo, también tuvieron el privilegio de andar sin restricciones por la Montaña Espacial, razón por la cual muchos se han preguntado cuánto cuesta separar este emblemático espacio del mundo Disney para una fiesta privada.

Algunos estiman que el acceso exclusivo para Magic Kingdom estaría costando alrededor de los 180 mil dólares por tan solo un par de horas. Ese sería el costo de este “after party” una vez acabara la ceremonia de casamiento.

El monto arriba mencionado, todo parece indicar, sería solo por el espacio, pues adicional a ello vemos un DJ que anima la fiesta, personajes disfrazados con las mascotas de Disney, la cual se llevó a cabo en el espacio comprendido entre Main Street USA y Tomorrowland.

Ante esto, no pocos han asegurado que, por un costo tan elevado, no vale la pena reservar dicho espacio, pero lo cierto es que para los fanáticos de Disney este dinero está muy bien invertido.

De hecho, en el video, compartido por la usuaria Lindsey Metselaar escribió la siguiente descripción en el video publicado el pasado 13 de marzo: “Mi amiga cerró Disney World para el ‘after party’ de su boda y fue lo mejor de esta vida”, el cual, desde entonces, ha conseguido más de 3 millones de reproducciones.

Algunos comentarios dicen lo siguiente: “Dime que eres millonario sin decirme que eres millonario”, “imagínate esto, pero con puro reggaeton del viejo”, “bueno, todas las bodas en Disney se hacen después que el parque cierra y, sí, son caras”, “necesito este nivel de riqueza o, al menos, amigos que me inviten a la fiesta de su boda en Disney”, “¡madre mía! ¿Cuántos riñones debe costar esto? Lo quiero para mi boda”, “ya quisiera que me alcanzara, mínimo, para ir en un día normal”, “podrán tener mucho dinero, pero si no perrean hasta abajo, no es un carrete digno. Ni en Disney”.