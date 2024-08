En la vasta y siempre cambiante plataforma de TikTok, donde nacen tendencias a la velocidad de un clic, una nueva moda ha emergido de la mano de un comentario aparentemente inocente y sarcástico. La frase “very demure, very mindful” ha tomado por sorpresa a los usuarios, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno viral que está redefiniendo lo que significa ser “modesta” hoy en día. Hoy en Mag te reveló detalles de qué se trata y cómo surgió ‘demure’, la nueva tendencia de TikTok.

¿Cómo comenzó el “very demure, very mindful”?

La tendencia “very demure, very mindful” comenzó con un video de Jools Lebron, una autodenominada “diva feroz” y creadora de contenido en TikTok. Lebron compartió un clip satírico donde ofrece consejos sobre cómo las mujeres deberían presentarse de manera recatada en el entorno laboral. Con un tono irónico, Lebron sugiere que las mujeres deberían optar por un estilo “modesto y respetuoso en el lugar de trabajo”.

En el video, Lebron comenta: “¿Ves cómo me maquillo para el trabajo? Muy recatada. Muy consciente. No voy al trabajo con un corte verde exagerado en los ojos. No parezco un payaso cuando voy a trabajar. No hago demasiado. Soy muy consciente mientras estoy en el trabajo. ¿Ves cómo me veo muy presentable? La forma en que me presenté en la entrevista es la forma en que me presento en el trabajo.”

Continuando con su tono mordaz, Lebron añade: “Muchas de ustedes van a la entrevista luciendo como Marge Simpson y al trabajo como Patty y Selma. No es recatado. Soy muy modesta. Soy muy consciente. ¿Ves mi camisa? Solo un poco de escote, no todo. Sé consciente de por qué te contrataron.”

Este comentario, que podría haber pasado desapercibido como una simple broma, resonó con miles de usuarios en TikTok, generando una oleada de contenido que juega con la idea de ser “demure” (recatada) en situaciones absurdas y cotidianas.

La expansión del concepto “demure”

La viralidad del video de Lebron no se limitó a un simple clip; pronto, la palabra “demure” comenzó a expandirse en el contenido de otros creadores. Desde videos donde se agradece al personal del hotel de manera “recatada” hasta cómo disfrutar un refrigerio nocturno con mucha consciencia y modestia, el concepto original se ha transformado en un “schtick” que muchos han adoptado y reinterpretado.

Este fenómeno ha sido interpretado como una sátira de otras tendencias de TikTok, como el estilo “clean girl”, que se centra en el minimalismo y una clase autoimpuesta. Con el hashtag #cleangirl utilizado en más de 467,000 videos, esta estética se enfoca en lo pulido y elegante, un contraste directo con la audacia juguetona de la tendencia “demure”.

La popularidad de la palabra ha alcanzado tal magnitud que Lebron ha afirmado que ha sido reconocida en público, con personas que la saludan con la frase “¡fuiste demurada!”, una muestra del impacto cultural que su contenido ha tenido.

La evolución de una tendencia

Lo que comenzó como un video ingenioso ha evolucionado en una tendencia completa, con múltiples creadores de contenido añadiendo su propio giro sobre cómo actuar de manera “demure”. En uno de los videos, un usuario muestra cómo servir vino en una copa de manera “muy recatada, muy consciente”. Otro usuario combinó la tendencia “demure” con la moda del “bed rotting”, escribiendo en TikTok: “Descansando en la cama, pero de manera recatada.”

Este tipo de contenido ha llevado la palabra “demure” a nuevos contextos, muchos de los cuales son deliberadamente contradictorios o irónicos. En un video, una creadora mostró a sus seguidores cómo ser recatada al tomar antidepresivos, bromeando que estaba siendo “consciente” de por qué su médico se los había recetado. Otro video mostró a un atleta olímpico que decidió no participar en un salto alto, subtitulado: “A punto de sacar conclusiones, y luego recuerdo ser recatada y consciente.”

“Demure” vs. “Brat”: Una nueva dicotomía

No es sorprendente que el término “demure” se haya convertido en una palabra de moda en TikTok y X (anteriormente Twitter). Algunos usuarios de internet han comparado la tendencia “demure” con el fenómeno de “brat summer”, que encarna un estilo de vida totalmente diferente. Mientras que el “demure” aboga por la conformidad con las normas sociales, el “brat” adopta una postura audaz y desordenada.

En una entrevista con la BBC, Charli XCX, cuya música inspiró la tendencia de “brat summer”, describió este estilo como un rechazo a las convenciones sociales, favoreciendo un enfoque más descarado y desenfadado. Este contraste directo entre las dos tendencias ha generado discusiones en línea sobre cuál representa mejor el espíritu de la era digital.