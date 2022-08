Una mujer de Estados Unidos que dejó de respirar durante media hora escribió un extraño mensaje poco después de que los médicos la reanimaran.

En abril de 2018, Tina Hines, de Arizona, se preparaba para irse de excursión con su esposo y unas amigas. Cuando terminó de empacar sus maletas, sufrió un infarto de manera repentina, informó el medio Univision.

Brian, su pareja, intentó reanimarla, pero no lo logró. Tras llamar al 911, unos paramédicos utilizaron un desfibrilador tres veces, pero la mujer no respondía.

Desde que llegó al hospital, el corazón de Hines dejó de latir durante 27 minutos. Por ello, estuvo en coma inducido para que los médicos pudieran analizar qué podían hacer para salvarle la vida.

Sin embargo, la mujer respondió poco antes de que perdieran toda esperanza. Al despertar, lo primero que Hines hizo fue hacer unos movimientos con las manos. Rápidamente, Jacob, su hijo, le alcanzó una hoja de papel y un lapicero. Ella alcanzó a escribir: “Es real”.

Foto: @madiejohnson

Su familia no comprendía a qué se refería, pero su hijo le preguntó si hablaba del cielo. Tina movió su cabeza señalando que sí y empezó a llorar.

“Estuve cara a cara con Jesús. Miré luces brillantes. Eran luces amarillas”, dijo Hines en aquella oportunidad.

La mujer fue diagnosticada con fibrilación ventricular y tras el suceso se dedica a predicar la palabra de Dios.

Tras el hecho, Madie Jhonson, su sobrina, decidió tatuarse el mensaje que ella escribió tras despertar del coma. “Me ha dado una mayor confianza en una fe que a menudo no se ve. Me ha dado tangibilidad a una esperanza eterna que no está muy lejos”, escribió en sus redes sociales.

Qué es la fibrilación ventricular

Según Mayo Clinic, la fibrilación ventricular es un tipo de ritmo cardíaco anormal (arritmia). Durante la fibrilación ventricular, las señales cardíacas desorganizadas hacen que las cámaras cardíacas inferiores (ventrículos) se contraigan (tiemblen) inútilmente. Como resultado, el corazón no bombea sangre al resto del cuerpo.

La fibrilación ventricular es una emergencia que requiere atención médica inmediata. Es la causa más frecuente de muerte cardíaca súbita.

El tratamiento de emergencia para la fibrilación ventricular comprende la reanimación cardiopulmonar (RCP) y descargas eléctricas al corazón con un dispositivo llamado desfibrilador externo automático. Se pueden recomendar medicamentos, dispositivos implantados o cirugía para prevenir episodios de fibrilación ventricular.

