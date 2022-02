Tori Gerbig es una mujer estadounidense de 35 años que, en el pasado, se dedicaba a la venta de seguros; sin embargo, era un empleo que no la hacía del todo feliz, por lo que decidió renunciar para dedicarse a tiempo completo al comercio por Internet. Años después, se convirtió en una exitosa empresaria que genera millones de dólares anualmente.

“Tenía 24 años y me encantaba navegar por Internet en busca de ropa que estuviera de moda y fuera asequible. Por desgracia, entonces no había demasiadas opciones. Eso fue lo que me dio la idea de empezar un negocio paralelo de venta de ropa de mujer en eBay”, explicó Gerbig en un artículo publicado en la CNBC.

La empresaria cuenta que, en un inicio, tomaba esto solo como un pasatiempo, sin imaginar que 10 años después se dedicaría junto con su marido a gerenciar el proyecto a tiempo completo. Además, detalló que en 2021 su negocio generó 141 millones de dólares en ventas brutas y ahora su audiencia en las redes sociales ha crecido hasta unos 3,6 millones de seguidores.

“Para iniciar nuestra tienda, mi esposo Chris y yo hicimos una inversión inicial de alrededor de $300 para comprar ropa y accesorios en un sitio web mayorista”, señala Gerbig. “Como no estaba familiarizada con las estrategias de precios, fijé el precio de los artículos en lo que yo pagaría como cliente”.

Detalló que, durante los primeros años, los beneficios variaron, pero generalmente ganaban entre 300 y 1000 dólares al mes. El dinero era usado para pagar préstamos estudiantiles y volver a invertir en el negocio.

Dos años más tarde, en 2013, tenía una cartera de clientes fieles que mostraban una creciente demanda por sus productos.

“Al final del año habíamos ahorrado unos 20.000 dólares de nuestros beneficios, que utilizamos para lanzar el sitio web oficial de Pink Lily. Fue entonces cuando el negocio empezó realmente a florecer”, indica la empresaria. “En mayo de 2014, superamos los $100,000 en ingresos mensuales. Después de tres años de llevar adelante Pink Lily como un asunto secundario, dejé mi trabajo en el sector de los seguros para dedicarme al negocio a tiempo completo”.

Luego, en 2019, y tras alcanzar un total de 70 millones de dólares en ventas, su empresa recibió una inversión de participación minoritaria para “apoyar el rápido crecimiento del negocio”.

En la actualidad, su sitio web vende más de 11 mil productos al día, además de contar con una tienda física. Según la empresaria, tienen 250 trabajadores a tiempo completo y su compañía es uno de los mayores empleadores de la ciudad de Bowling Green (Kentucky).

Consejos de Tori Gerbig para tener éxito en los negocios: