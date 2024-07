Cambiarte de departamento, casa o independizarte es toda una aventura que puede convertirse en un terrible ‘dolor de cabeza’ cuando se tienen que acomodar todas las cosas que se van a llevar. Hace unos días te compartí los trucos de un experto para que quepa más en tu equipaje de mano cada que tomes un vuelo y hoy te traigo el genial consejo de una mujer para que tu mudanza sea lo más rápida y efectiva al momento de trasladar toda la ropa de tu clóset. Aquí te explico al detalle lo que hace y por qué es totalmente acertado. Además, te puede interesar Su perro no paraba de ladrar, salieron al patio y lo que vieron los dejó aterrados y Alquiló un Airbnb en Nueva York, sin imaginar que escondía un inquietante secreto.

Cómo embalar ropa para una mudanza suele ser de las preguntas más buscadas en Google cuando tomamos la decisión de cambiar de ambiente, y es que no todos saben la forma de hacerlo eficientemente y terminan llenando decenas de maletas, cajas o bolsas de forma errónea.

La idea es poder guardar todo sin que nuestras prendas favoritas sufran daños y manteniendo la organización en todo momento, porque ya bastante tendremos luego acomodando la habitación, cocina o sala.

El truco de una tiktoker para empacar su armario

En solo 4 días, el video publicado por la estadounidense Kyra en su cuenta de TikTok @kydog20 viene acumulando 5.7 millones de reproducciones por el extraordinario truco que compartió.

“Empacando mi armario para mudarme”, es la descripción y en las imágenes se le ve agrupando los percheros en bloques de 10 y metiéndolos en una bolsa plástica para luego anudar en el extremo superior, justo donde están los ganchos. De esta manera solo tiene que cargarlos y ya están listos para llevarlos al camión y luego colgarlos fácilmente en su nuevo hogar.

Este truco no solo es eficaz para mantener la ropa colgada en las perchas, sino para evitar que se arrugue. De esta manera, podrás transportar tu ropa directamente del armario a tu nuevo hogar sin la necesidad de doblarla.

El video es tan exitoso que los comentarios no dejan de llegar: “Hasta me dieron ganas de mudarme nomás para aplicar su tip”, “Me he mudado al menos unas 25 veces en mi vida y nunca se me ocurrió esto”, “Me voy a pegar tres tiros porque esto lo vi después de mudarnos”, “Hice esto en mi última mudanza y literalmente solo llegas a colgarlo y listo 10/10″, “Definitivamente tengo el cerebro de adorno”, “Bueno amiga eres un genio”, entre otros.

Más consejos para embalar ropa en tu mudanza

Antes de aplicar el truco de Kyra, lo mejor es que revises tu armario y clasifiques tu ropa por categorías. Así cada paquete tendrá solo camisetas, otro tus pantalones y en otro tus vestidos o ternos.

Otra opción es conseguir bolsas especiales para mudanza. Si es que no tienes todas tus prendas en perchas, esta es una gran opción porque irán protegidas de la suciedad y posibles daños en el traslado.

Aquí también funciona el aprovechar el espacio de la maleta para guardar parte de tu vestimenta. Además, puedes usar cajas o contenedores plásticos para doblarla. Recuerda etiquetar para identificar fácilmente cuando te toque abrir y acomodar todo.

Algo que no debes pasar por alto es que antes de guardar toda tu ropa debes asegurarte que esté limpia y bien seca para evitar malos olores o moho durante el almacenamiento.

