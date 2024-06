Está posicionándose como una de las minoristas de mayor llegada en los sectores populares de Estados Unidos, pero no todos pueden disfrutar de sus ofertas o promociones gracias a su política de compras. Si eres de las personas que quieren darle una nueva oportunidad a este negocio y no terminar en Walmart, Dollar Tree o Amazon, en esta nota te dejo el truco que usa una tiktoker para ir de compras en Costco sin pagar la membresía anual de 60 dólares. Antes de explicarte quiero recomendarte también este viral donde una joven que vive en EEUU muestra lo que más le sorprende de los supermercados.

Su nombre es Tiff Bish y desde su cuenta (@tiffjessup) en TikTok detalla cómo evade esta poderosa herramienta de las empresas para ofrecer un valor añadido a sus consumidores y, aún así, probar los productos que están ‘prohibidos’ para todos.

En un video publicado a inicios de junio y que acumula más de 800 mil reproducciones, ella se muestra disfrutando de su sorbete Island Way favorito y explica al detalle cómo compró algunos de sus artículos favoritos en la tienda.

El truco para comprar en Costco sin pagar una membresía

Según Tiff Bish, es tan fácil como tocar algunos botones en una aplicación. “Life hack, si quieres probar cosas de Costco o Sam’s Club y no tienes membresía, ingresa a Instacart”, explicó.

Para mostrar a los espectadores cómo lo hace, la influencer subió un segundo video en TikTok con el paso a paso para realizar un pedido en la app que es conocida por ser un popular servicio de entrega y recogida de comestibles.

“Simplemente haces clic, haces clic en continuar, luego haces clic en ‘No, gracias por la membresía’, y listo”, dijo en el video sobre Costco que además de la membresía Gold Star estándar, también ofrece una membresía ejecutiva por $120 al año.

Polémica en comentarios sobre Costco

Tras la explicación de Tiff Bish, muchos usuarios indicaron que no hay forma de realizar un pedido de Instacart sin tener un número de membresía. Ante esto indicó que el proceso supuestamente implica que los no miembros realicen pedidos a través de la aplicación de terceros y paguen un recargo del 5 % sobre el precio de la tienda, junto con la entrega habitual de Instacart (cargos y tarifas). “Sé que Instacart no es barato, pero a veces funciona en mi vida ocupada”, dijo.

“¿Qué? Le piden su identificación de membresía antes de pagar”, “Está en Instacart pero el cargo adicional es casi el doble del de Costco”, “¡También puedes pedirle a alguien que te compre una tarjeta de regalo de Costco y te permitirá ingresar sin ser miembro!”, “Como trabajador de Instacart, nunca he podido pagar sin una tarjeta de membresía de cliente en Costco”, escribieron. Por su parte, The Post pudo contactarse con Instacart y Costco y confirmaron el “truco de vida”, así que sí funciona.

