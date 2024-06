Todo aquel que anhela realizar un viaje por vacaciones no solo debe enfrentarse a los pasajes cada vez más caros, sino a las tarifas súper altas que ponen las aerolíneas para el equipaje. De seguro te ha pasado que al estar frente a la pantalla para adquirir tu ticket has tenido que dejar de lado la idea de tu maleta de 23 kilos y quedarte solo con el equipaje de mano. Si estás próximo a salir de la ciudad y no encuentras la forma de que entre toda tu ropa, accesorios y artículos personales, en esta nota te traigo la solución de mano del ‘gurú del embalaje’ para que aprendas a empacar como un profesional tu ‘carry-on’. Además, te recomiendo que revises estas otras notas relacionadas a viajes: ¿Por qué beber alcohol antes de abordar un avión puede ser peligroso? Azafata tiene la respuesta y Así puedes obtener comida gratis en el aeropuerto si tu vuelo se retrasa.

Su nombre es Mike Harvey, director general de la empresa 1st Move International en Reino Unido y reveló a The Post sus seis mejores trucos para empacar todo lo que necesitas en un espacio reducido al que tienes que acceder solo para pagar menos por tu billete de avión.

Si bien para muchos es una locura solo viajar con equipaje de mano si estarás en tu destino más de una semana, la verdad es que tiene diversas ventajas como el ahorrar tiempo al aterrizar, porque no tendrás que ir a la cinta transportadora ya que tendrás tus pertenencias en cabina y si tu vuelo se retasa o cambiar, no debes preocuparte porque tu maleta llegue al mismo tiempo que tú.

Cómo empacar un equipaje de mano y no pagar extra

1. Prueba la técnica de plegado KonMari

“El método de organización viral de Marie Kondo, la técnica KonMari, consiste en doblar la ropa en rectángulos compactos que pueden mantenerse en posición vertical en la maleta. Esto cambia las reglas del juego, ya que no sólo ahorra espacio sino que también hace que sea más fácil ver y acceder a cada elemento sin estropear el resto del arreglo”, explica.

2. Usa bolsas selladas al vacío para comprimir tu ropa

Todos hemos sufrido en algún momento para empacar casacas o prendas gruesas. Aquí el truco del experto: las bolsas selladas al vacío para comprimir artículos más grandes, como chaquetas y jerseys, en paquetes planos. “Simplemente coloca tu ropa dentro de la bolsa, ciérrala y utiliza una aspiradora para eliminar el aire. ¿El resultado? Paquetes herméticos que ocupan el mínimo espacio en tu maleta”.

3. Usa el espacio dentro de tus zapatos

“No pases por alto el espacio vacío dentro de tus zapatos. Guarda calcetines, ropa interior y aparatos electrónicos como afeitadoras para maximizar el espacio en tu maleta. Esto tiene el beneficio adicional de ayudar a que tus zapatos mantengan su forma durante el viaje”, explicó.

VIRAL | Los pasajeros deben empacar de manera más inteligente que nunca porque las tarifas de equipaje continúan aumentando. (Foto: Kindel Media / Pexels)

4. Aplica el método Tetris

Mike Harvey aseguró que esto te cambiará la forma en que empacas. “Coloca los artículos más pesados, como zapatos o neceseres, en la parte inferior, seguidos de la ropa cuidadosamente doblada y dispuesta verticalmente. Llena los espacios con elementos más pequeños para asegurarse de que se aproveche cada centímetro de tu maleta. Como este método ayuda a distribuir el peso de manera uniforme, evita que la ropa se arrugue durante el viaje”.

5. Empaca productos multiusos

Si lo que queremos es ahorrar espacio, pues no hay nada mejor que elegir productos que sirvan para múltiples propósitos. “Una navaja suiza, por ejemplo, viene equipada con un abridor de botellas (para que puedas disfrutar de una copa de vino sin tener que salir a comprar un sacacorchos después de un largo día de exploración), tijeras para cortar etiquetas de ropa nueva y más”.

