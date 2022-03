En no pocas ocasiones, el seguro social suele ser muy efectivo, salvarte de varios problemas, pero en otros puede ser todo lo contrario, siendo la peor experiencia de sus usuarios, tal y como le sucedió a un joven de México, quien tras sufrir un accidente de moto fue atendido por el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), pero el trato que le dieron fue el peor, por lo que su historia se hizo tendencia en redes sociales como Twitter.

Un yeso mal puesto

El suceso tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada del jueves 17 de marzo. En ese momento, Axel Fernando hace la siguiente publicación en la mencionada plataforma: “Mames, IMSS, le dije a la del yeso que me dejara quitarme la chamarra, no me dejó y ahora no puedo quitármela ¿Qué? ¿Siguen el método del doctor Nick Riviera?”.

Primera publicación de Axel mencionando su caso con el IMSS. (Foto: Axel Fernando/Twitter)

En el tweet siguiente, el usuario deja en evidencia que, probablemente, el personal del establecimiento no le dio las indicaciones adecuadas para cuidar su yeso: “IMSS, no quiero ser alarmista, pero me quiero bañar ¿Qué procede con mi yeso?”

Usuarios indignados

De inmediato, los usuarios dieron su opinión, algunos entre bromas, otros de forma más seria y preocupada: “Mi hijo está igual, tuvimos que llevarlo a un servicio privado que solo lo volvieran a colocar”, “compa, ese yeso está mal puesto, corre con alguien que sepa y te lo cambie de inmediato. Te lo dice alguien que estuvo una semana con un yeso mal puesto y hasta me dolía el asunto. Obviamente, fue en un hospital público”, “con todo respeto, la prioridad de un médico nunca será cuidar de tu ropa. Te rompiste la mano, pero no quieres romper la chamarra”, “tampoco es que estuviera en riesgo la vida ni la función de la mano, le podía quitar la chamarra sin problema. Lo malo es la indiferencia del médico, se llama empatía”, “este tipo de casos, Axel, me dan pena. Qué yeso tan malo. Espero que te recuperes y se arregle a la brevedad tu caso. Y a quienes te lo colocaron les falta mucho”.

Axel con problemas para maniobrar con su yeso. (Foto: Axel Fernando/Twitter)

Acude a un hospital privado

Al notar esto, la propia cuenta de Twitter del IMSS de Ciudad de México le responde: “Permítanos seguirlo atendiendo vía mensaje privado, nos podría apoyar con su nombre completo, número de teléfono y correo electrónico para seguimiento”.

Un par de horas de después, Axel publica una nueva foto con su yeso tratado de correcta manera y con otra buena noticia: “Actualización. Fui a un médico particular gracias al seguro de mi moto y me van a operar. Je, je, je, gracias por nada IMSS”, pero al rato agrega: “Paso a cirugía, banda. Gracias a tener seguro de cobertura amplia”.

Expone que será intervenido en un hospital privado. (Foto: Axel Fernando/Twitter)

Busca que el IMSS asume sus gastos

Recientemente, Axel ha dado continuidad a su caso con la siguiente publicación: “El problema es que estoy esperando cirugía en un hospital particular, pero debo llevar unos documentos a mi clínica antes de las 12. Ya va a un familiar, pero no quiero que la hagan de a tos, ya saben cómo son en el IMSS con la burocracia”.

Finalmente, nuestro protagonista pide apoyo a sus seguidores para que la institución se haga cargo de los gastos hechos por su afiliado: “Oigan, ya que viralizaron esto ¿Me ayudan a ejercer presión para que el IMSS no se hagan los patos con mi incapacidad? Yo les comparto el video de cómo me quitaron el puño de ‘La Mole’”.