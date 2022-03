Sin pedir nada a cambio, Leandro Barrera Nicholson abrió la puerta de su casa para recibir a Claudio. Desde entonces, el hombre de Argentina y su compañera Yael Herzkovich comenzaron un camino lleno de aprendizaje. Ahora, él paralizó al mundo de las redes sociales por relatar cómo fue la etapa que los llevó a convertirse en padres adoptivos. El extenso hilo ya se viralizó.

Leandro utilizó su cuenta de Twitter (@LeoBNok) para compartir su increíble historia con la adopción. En marzo de 2019, el padre y Yael decidieron formar una hermosa familia con Claudio León, un niño de 12 años que buscaba un nuevo hogar.

“Hace tres años te conocimos y pusiste todo nuestro mundo de cabezas. Eras tan chiquitito, no me voy a olvidar nunca cuando camino a la plaza te di la mano, con miedo, y la agarraste con fuerza. Sentí que el corazón me iba a explotar”, escribió Barrera Nicholson en su tuit.

#AdoptenNiñxsGrandes Hace tres años te conocimos y pusiste todo nuestro mundo de cabezas. Eras tan chiquitito, no me voy a olvidar nunca cuando camino a la plaza te di la mano, con miedo, y la agarraste con fuerza. Sentí que el corazon me iba a explotar pic.twitter.com/FSJOsbEdeB — Leo Barrera (@LeoBNok) March 22, 2022

La historia detrás de la adopción

Leandro Barrera relató que “Yael no quería gestar, pero si quería maternar, nos pusimos de acuerdo en adoptar y en 2017 nos anotamos en el RUAGFA (Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos)”. Tras ello, iniciaron con el trámite del proceso de adopción.

“Nos preguntaron cuál era nuestra disponibilidad para ahijar y le contestamos que queríamos adoptar niños y niñas mayores a 4 años hasta 9 y grupos de hasta 2 hermanos”, confesó la pareja en la entrevista para el portal Mdzol.com.

Problemas en el camino

A pesar de que “todo fue muy sencillo”, Leandro y Yael atravesaron algunos momentos frustrantes. Luego de un par de meses, ambos recibieron un llamado “para una posible vinculación” con un menor, pero la gestión no avanzó. “Eso fue muy duro porque nos habíamos ilusionado un montón”, revelaron.

Sin embargo, la pareja no bajó los brazos y esperó un nuevo llamado del juzgado. El 21 de marzo de 2019, Leandro Barrera y Yael por fin conocieron a su hijo Claudio. Ante esto, el pequeño se mudó a su nueva vivienda.

Leandro y Claudio caminando de la mano por las calles. (Imagen: @LeoBNok / Twitter)

“Cuando creció la confianza me contaste las cosas terribles que te habían sucedido en el hogar y mi corazón se rompió en mil pedazos, me llené de odio y resentimiento hacia las personas que no te habían cuidado. Al mismo tiempo, empezamos a entender muchas cosas”, recordó Leandro en su publicación.

Después de la repercusión que desató su historia, Leandro busca concientizar sobre la adopción en general. Muchos cibernautas aplaudieron el gesto de la pareja.