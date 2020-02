Cuando una relación no da para más, lo mejor es poner punto final y que cada quien siga su camino por separado. Sin embargo, la situación se complica cuando hay niños de por medio porque se tiene que explicar con bastante cuidado lo que está ocurriendo para que no les afecte emocionalmente. Por eso, una pareja de esposos decidió escribirle una carta a su menor hija para contarle que ya no vivirán los tres juntos. La historia se volvió viral en las redes sociales.

En Twitter , un hilo publicado por el usuario Subotai Baatur se volvió tendencia y además, se ha ganado el reconocimiento de cientos de usuarios. En esta publicación, el hombre comparte cómo él y su ex pareja le explicaron a su hija de cinco año que se iban a divorciar. Ellos no querían verla sufrir, por eso, luego de buscar diferentes maneras de cómo decirle, a la madre se le ocurrió la genial idea de hacerle un pequeño cuaderno donde le comentarían la situación de la forma más delicada posible.

El usuario Subotai Baatur compartió su historia en las redes sociales (Foto: Captura de Twitter)

El pequeño libro constaba de 10 hojas y en cada una de ellas, le dejaban claro a la niña que era la persona que más querían en la vida y que pese a que ya no iban a vivir en la misma casa, ambos la acompañarían, pero en diferentes momentos. “Fue de verdad horrible explicarle todo y durante los primeros días fue de verdad difícil para ella entender que sus padres no iban a estar juntos más”, escribió Subotai Baatur.

También comentó que el desconcierto de la niña duró poco porque ella seguía viendo una relación cordial entre ambos. Además, manifestó que a pesar de que la vida de su hija es diferente, todo lo que decía el librito se está cumpliendo, como el tema de las visitas o paseos. Asimismo, Subotai aprovechó el post de Twitter para agradecerle a su ex pareja por la idea y el trabajo artístico, pues la mayoría de las hojas tienen dibujos.

La publicación del hombre recibió cientos de comentarios donde los usuarios mostraron su admiración por la idea. “¡Qué bien hecho! Una situación tan complicada explicada con tanto cariño y delicadeza”, escribieron.

Admiro esa dedicación ,pero que la gente que tenga que divorciarse no tenga miedo .

Los niños no piensan igual que nosotros.Y pronto se habituan a que mama vive en una casa y papa en otra.

No es ningun drama,mas aun si son pequeños.

Lo que mas vale es que haya buena relacion — Rosen2D2 (@rosen2d2) February 6, 2020

Qué preciosidad de referentes le estáis dando 💜 — Olvido Andújar (@olvidoandujar) February 5, 2020

