El caso de Daniel Porter, un hombre de 37 años de Texas, Estados Unidos, es tan extraño como dramático: despertó una mañana creyendo que era un adolescente y no recuerda nada de sus últimos 20 años de vida. Junto a él se encontraba su esposa y entró en pánico al creer que había pasado la noche con una mujer desconocida o que había sido secuestrado.

“Se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Estaba muy confundido. Me di cuenta de que no reconoció la habitación”, dijo su esposa Ruth, según recoge el medio Daily Mail. “Pensó que estaba ebrio y se había ido a casa con una mujer o que lo habían secuestrado. Podía verlo buscando una ruta de escape”.

Su mujer intentó tranquilizarlo, explicándole que era su esposa y que tiene una hija, dado que no las recuerda. Los padres del hombre, que viven en la misma casa, hicieron lo propio pues, al mirarse al espejo, Porter veía a un “hombre viejo y gordo”, cuando esperaba ver su yo de hace 20 años.

Tras unos exámenes, Daniel Porter fue diagnosticado con amnesia global transitoria. No recuerda sus estudios de otorrinolaringología, por lo que ha tenido que dejar su trabajo. Asimismo, han cambiado sus gustos y sus hábitos, pues tiene los mismos que cuando era joven.

Se cree que su amnesia está provocada por un trastorno de estrés emocional pues, en 2020, el hombre sufrió en poco tiempo la pérdida de su trabajo, pasó por una difícil etapa económica, sufrió una lesión severa en la espalda y tuvo que vender su casa para hacer frente a las deudas.

El mes que se mudaron a la casa de sus padres para “volver a poner los pies en el suelo” comenzó a tener ataques epilépticos. Y poco después, sufrió esta amnesia.

“Tienes que volver a conocerme. Ya no soy quien solía ser”, escribió Daniel Porter en Facebook. Su familia, por otra parte, no deja de traerle amigos o recordarle momentos que no puede recordar.

Se desconoce si algún día recuperará la memoria.

