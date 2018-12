Veterinario se rehusó a sacrificar a dos perros por pedido de su dueño y les dio una nueva chance de vida

‘Sam’ y ‘Cosmo’ son dos perros adultos que viven sus últimos –y mejores– años junto a una adorable pareja amante de las mascotas en Estados Unidos pero no hace mucho, estos canes le pertenecían a una persona que no pensaba quedarse con ellos hasta el fin de sus días. Esta es la increíble historia de la segunda oportunidad de vida que recibieron.

Desafortunadamente, el antiguo de estos dos ejemplares de cruce de Pointer y Labrador se había visto envuelto en una circunstancia en que las mascotas ya no le eran de utilidad, y decidió llevarlos a un veterinario para que los “sacrifique de forma conveniente” para sus planes a futuro.

El especialista examinó a los perros de más de 10 años y no pudo encontrar nada malo con ellos, ya que se trataban de dos mascotas de buen comportamiento sin ningún problema grave de salud y ponerlos a dormir por el simple hecho de que el dueño ya no podía hacerse cargo de ellos no le parecía la mejor opción.

Es en este momento en que entró a tallar Penny Emerson y su compañía de rescate de animales “Begin Again”. “El dueño acababa de divorciarse e iba a mudarse con su nueva pareja, que era alérgica a los canes”, precisó al medio NWI Times. “Al parecer hubo un cambio en su plan de vida que ya no contemplaba a los perros”, añadió.

“No iba a llevárselas de vuelta ese día (a las mascotas). Pudo haberlas abandonado a un lado del camino, quien sabe. Existen algunos veterinarios sin escrúpulos que habrían aceptado su pedido y sacrificado a los perros”, explicó Emerson sobre los canes, que parecían saber que algo ocurría y estaban deprimidos cuando los pasó a recoger.

“Tuvimos que prepararles una comida especial para que se les abra de nuevo el apetito”, contó la buena samaritana. “Eventualmente, logramos que se le suban los ánimos”, agregó, al tiempo que contó que las mascotas fueron transferidas a un albergue donde no tuvieron que esperar mucho para ser adoptados por los esposos Tiffany y Eric Dybas.

“Alguien había compartido un artículo sobre su historia y nosotros acabábamos de perder a Brutus, nuestro chihuahua de 17 años, hace poco. Sentí una conexión casi instantánea porque teníamos un perro mayor y no podía imaginar el deshacerme de él como pretendía el anterior dueño de ‘Sam’ y ‘Cosmo’”, precisó Tiffany a la cadena ABC.

“Vimos la historia de los perros y nos rompió el corazón. Si tienes el espacio, la habilidad y estás dispuesto a dar ese paso y ver qué obtendrás – no es algo malo”, acotó Eric Dybas al referirse a adoptar perros mayores. “Hay muchos allá afuera y todos se merecen una oportunidad”, finalizó.

Gracias al veterinario que se negó a cumplir el deseo de un inescrupuloso y vio el potencial de ‘Sam’ y ‘Cosmo’, estos perros fueron acogidos en un hogar con dos personas amantes de los animales que se aseguran cada día de darles la mayor de las comodidades para que disfruten al máximo de sus últimos años de vida.