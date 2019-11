La princesa heredera Victoria de Suecia siempre ha mantenido la discreción, pese a la gran popularidad que tiene entre las casas reales europeas. La futura reina está casada con el príncipe Daniel, y juntos tienen dos hijos, la princesa heredera Estelle y Oscar.

Pero no todo en la vida de la heredera al trono sueco es fácil. La hija del rey Carlos Gustavo y la reina Silvia, tiene un padecimiento cognitivo. Con una agenda llena de responsabilidades, Victoria no puede cumplir con todas debido a que padece de prosopagnosia o ceguera facial. Este mal le impide reconocer nombres y caras, incluso, de familiares. Lo peor de todo es que no tiene cura.

También conocida como “ceguera de rostros”, la prosopagnosia es un trastorno que impide al paciente recordar caras, ya que hay una desconexión entre la vista y el cerebro. Mientras que sus ojos ven perfectamente, el cerebro se muestra incapaz de interpretar la información que recibe.

Las personas que lo padecen suelen identificar a las personas con características singulares de cada una de ellas, como lunar, prenda de ropa, color de cabello o tono de voz.

Victoria no puede cumplir con todas debido a que padece de prosopagnosia o ceguera facial (Foto: EFE)

¿QUÉ ES LA PROSOPAGNOSIA, LA EXTRAÑA ENFERMEDAD DE LA PRINCESA?

Según el Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, la prosopagnosia es una condición neurológica en la que la parte del cerebro que reconoce rostros no se desarrolla. Es así que esta enfermedad impide a las personas reconocer compañeros, familiares, amigos e incluso el propio reflejo.

Hace unos años, se pensaba que la causa era un daño cerebral (prosopagnosia adquirida), pero ahora se ha identificado un vínculo genético (prosopagnosia de desarrollo). La prosopagnosia adquirida es muy rara, pero una de cada 50 personas puede tener prosopagnosia de desarrollo.

Asimismo, no existe tratamiento específico para la cura, pero se están desarrollando programas de entrenamiento para ayudar a mejorar el reconocimiento facial. En los casos graves de prosopagnosia algunos pacientes no pueden reconocer ni su propio rostro en un espejo.

La princesa heredera Victoria de Suecia y el príncipe Daniel (Foto: AFP)

EL APOYO QUE RECIBE VICTORIA DE SUECIA

La tarea es difícil. El príncipe Daniel, así como el resto de su familia, han sido un apoyo total e incondicional para que la futura reina Victoria de Suecia pueda realizar todos sus deberes reales sin ningún problema. La primogénita de los reyes Carlos Gustavo y Silvia, además de prosopagnosia, también ha padecido dislexia -que tienen sus hermanos- y anorexia. Padecimientos que no ha ocultado y de los que habló en entrevistas.

Cabe señalar que tanto la prosopagnosia como la dislexia son enfermedades que pueden ser hereditarias. Es por ello que Victoria ha expresado más de una vez la preocupación que tiene que sus hijos lleguen a padecer lo mismo. De hecho, el rey Carlos Gustavo, y su hermano Carlos Felipe también sufren de dislexia.