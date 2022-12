Victorio Stok Berraondo protagoniza una de las noticias virales más peculiares del Mundial Qatar 2022. El médico tucumano tuvo una inesperada llamada que le cambió por completo la vida. Tras idas y vueltas, el hincha de la selección de Lionel Messi decidió cancelar su boda para acompañar a la ‘albiceleste’ en la máxima fiesta de fútbol. Sí, tal como lees. Sin embargo, ¿qué pasó después? Sigue leyendo para conocer la historia completa.

Todo comenzó cuando Victorio Stok, un galeno especializado en otorrinolaringología, recibió la propuesta de viajar a Qatar para brindar asistencia médica a sus compatriotas durante la Copa del Mundo. Luego de afrontar el proceso de selección, la empresa nuevamente se puso en contacto con él.

Antes de confirmar su presencia en Qatar 2022, Victorio conversó con Candelaria, su pareja desde hace dos años. Según contó el profesional argentino, planeaba casarse el próximo domingo 18 de diciembre, día en el que se jugará la final del torneo.

La reacción de la novia

“Mi novia se emocionó muchísimo. Cuando se dio, de la emoción nos largamos a llorar y ella me dijo ‘te vas o te vas, es una oportunidad única en tu vida’. Gracias a su aporte estoy acá, es una experiencia increíble lo que estoy viviendo y si no fuese por ella no lo tendría”, reveló Stok a Todo Noticias.

Si bien tenían todo reservado, los novios lograron cambiar la fecha y no perdieron nada de dinero. “Compré los anillos acá. Le mandé una foto a mi novia y les encantó, así que compré los dos. Los pagué 400 dólares, pero por ser argentino me lo dejaron a 300”, señaló.

La propuesta que puede modificar sus planes

Asimismo, Victorio aprovechó su estadía en el país de Medio Oriente para conversar con varios colegas que trabajan en los centros de salud. En una de sus visitas, el médico de 27 años conoció al dueño de una clínica.

Al ver su desempeño, el jeque árabe le propuso que en octubre de 2023 se mude definitivamente a tierras qataríes para trabajar.

“Estoy viendo la posibilidad. Me ofreció el laburo, una casa, un auto, lo que yo quiera. Ganas cerca de 15 mil dólares al mes y además por cada cirugía que hagas te pagan aparte (...) Acá tienen escasez en otorrinolaringología, por eso me seduce la propuesta”, confesó Victorio Stok.

