La relación que existe entre los abuelos y sus pequeños nietos suele ser más que enternecedora. Una muestra de ello ocurrió en México, donde una estudiante rechazó un taxi para pedirle a su abuelo que la lleve a su escuela en bicicleta. La historia se compartió en Facebook y conmovió a los usuarios.

La historia ocurrió a fines de mayo, pero en los últimos días de este mes empezó a hacerse viral por los usuarios de Facebook y otras redes sociales. Un hombre, identificado como George Guzmán, contó que su nieta debía ir a su escuela para rendir los honores, razón por la cual pretendió tomar un taxi.

La estudiante lucía su impecable uniforme y su abuelo temía que se ensucie o se arrugue si la llevaba en bicicleta, como solía hacerlo antes. Sin embargo, la respuesta de la niña lo sorprendió y conmovió.

“Me dijo: papi a mí no me da vergüenza que me lleves en bicicleta a la escuela, si lo más bonito de las personas está adentro de su corazón. Sin palabras”, fue lo que escribió George Guzmán en su cuenta de Facebook.

La reacción de los usuarios

La publicación superó los mil 500 ‘me gusta’ y fue compartido más de dos mil veces. Además, los usuarios destacaron la humildad de la menor y la buena educación que recibió durante todo este tiempo.

“No todo está perdido, un gran ejemplo de humildad y valores abrazos a esos padres”; “Eso no habla del buen corazón de la niña, habla de la excelente educación que le dan los papás”; “Qué bonita nena que no se afrenta de su padre ojala así sea siempre”, fueron algunos de los comentarios destacados, según reproduce El Universal.

