¿Sientes que estás en una encrucijada en tu relación? ¿Sientes que algo no está bien, pero no sabes cómo actuar? Paige Moyce, asesora de citas de Inglaterra, compartió en TikTok cinco señales inconfundibles que pueden indicarte que tu relación ha llegado a su fin. Según su explicación, es totalmente “natural” querer a una persona y aún así sentir que las cosas no van a ninguna parte.

Paige empezó indicando que la primera señal de que una relación no da para más es que te conformas con una pareja por una lista de razones, pero tu felicidad no es una de ellas.

“Tal vez te quedas por los niños, tal vez te quedas porque tienes miedo de estar solo o no los quieres con nadie más”, expresó. A pesar de ello, tu propia felicidad no está entre tus prioridades, lo que se convierte en un problema.

La segunda señal es cuando la comunicación ha pasado a convertirse en un conflicto. Incluso cuando intentas hablar en el momento adecuado, las conversaciones terminan en discusiones.

“Lo único que esto hace es abrir una brecha cada vez mayor entre usted y esta persona. Si no se satisfacen nuestras necesidades, ¿cuánto tiempo durará esta relación?”, preguntó la especialista.

Para Paige, otro indicador de que una relación está condenada es cuando una persona se siente más sola en pareja que estando sin compañía.

Estar físicamente con alguien no significa estar emocionalmente presente. Si te sientes solo y aislado dentro de la relación, es hora de cuestionar si realmente te satisface.

La cuarta señal es que has perdido el sentido de individualidad porque has puesto a tu pareja en primer lugar.

“Has puesto a esta persona delante de ti tantas veces que ahora es normal hacerlo, pero ahora no sabes lo que quieres”, alertó. “Como has dado prioridad a la otra persona, ahora te preguntas qué es lo que quieres, lo que puede hacerte sentir abrumado”.

Finalmente, Paige indicó que la quinta señal es que la fantasía de escapar se convierte en una realidad que no dudarías en aprovechar.

Si te dieran la oportunidad de salir de la relación sin dolor y con la certeza de encontrar la felicidad nuevamente, ¿la tomarías? Si la respuesta es sí, es un indicio de que tu corazón busca otra cosa.

Los usuarios compartieron sus propias experiencias

El video de la asesora ha generado una gran cantidad de comentarios entre los usuarios, quienes compartieron sus propias experiencias y opiniones.

Algunos se identificaron con la sensación de soledad en pareja, mientras que otros expresaron su arrepentimiento por haber terminado relaciones que aún podían salvarse.

“Rompí con él porque pensé que estaba siendo madura, pero él es mi hogar y mi roca y lo amo demasiado, no sé por qué hice esto”, confesó una persona.

“He perdido por completo la atracción por él debido a que mis necesidades no han sido satisfechas durante tantos años. Es una buena persona y ahora lo está intentando, pero está tan asustado que ya es demasiado tarde. Han pasado meses”, comentó otra.

“Acabo de salir de una relación de 9 años por algunas de estas razones. Este video me ha dado una validación masiva, así que gracias”, agregó un tercero.

Recuerda que estas señales son solo una guía, y cada relación es única. Si te encuentras en una situación similar, lo ideal es buscar ayuda profesional para analizar tu caso y tomar la mejor decisión para tu bienestar.

10 señales de que estás en una relación sana, según un terapeuta de parejas

Semanas atrás, un terapeuta de parejas estadounidense se volvió viral al revelar una lista de señales que indican que tienes una relación saludable.

Jeff Guenther (@therapyjeff), radicado en Portland, Oregón, ha conseguido una gran popularidad en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde regularmente comparte consejos para fortalecer vínculos románticos.

En su clip, Jeff destaca diez señales clave. Comienza explicando que en una relación sana, ambas personas conocen y aceptan las peculiaridades del otro. Además, menciona la importancia de la “corregulación”, donde uno puede calmar al otro en momentos de tensión, promoviendo así la conexión emocional. También subraya que sentirse amado y conectado siendo auténtico es fundamental.

El terapeuta continúa su relato detallando cómo la interdependencia fortalece la relación, permitiendo a ambos mantener una identidad propia mientras se apoyan mutuamente.

Para conocer todas las señales de que estás en una relación sana, ingresa a este enlace.

