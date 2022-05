Aarón Acosta es un hombre de Chihuahua, México, cuya historia ha inspirado a cientos de personas a ver el lado positivo de la vida y enfrentarse a los problemas, tal como él lo hace.

A la edad de 18 años, sufrió un accidente laboral cuando trabajaba como repartidor en un restaurante de comida rápida. En aquel entonces, una fuerte nevada no le dejó realizar entregas, por lo que le encargó hacer otras actividades.

Sin embargo, durante una de estas labores, fue electrocutado por un cable de alta tensión y cerca de 64 mil voltios de corriente eléctrica atravesaron su cuerpo.

De inmediato, Aarón tuvo que ser hospitalizado y le informaron que, si quería salvar su vida, tendrían que amputarle ambas y piernas.

“Ese 27 de diciembre fue el primer día de mi nueva vida, pues como consecuencia médica, me amputaron mis pies y mis manos. Me quedó claro que todo en mi vida iba a cambiar, tenía que cambiar, desde ese día me han sucedido infinidad de cosas, buenas, malas y regulares, pero sin duda todas ellas han sido experiencias que han servido para lograr convertirme en la persona que ahora soy y de lo cual me siento muy agradecido con Dios y totalmente orgulloso de mi”, señaló el hombre en su sitio web.

La recuperación

Desde entonces, su vida cambió totalmente y, luego de un complicado periodo en el que tuvo que adaptarse a su nueva realidad, decidió sobreponerse al terrible accidente que lo dejó sin sus extremidades.

“Si cambias tu forma de ver la vida, tu misma vida puede cambiar”, expresó Aarón Acosta. Según dijo, esta frase lo llevó a superar todos los retos y adversidades que se le presentaron.

Una vez que aceptó sus cambios, logró rehacer su vida: volvió a estudiar, terminó sus estudios de Derecho y formó una familia con su pareja que lo acompañó durante toda su recuperación.

Fueron justamente sus hijos quienes lo convencieron de abrirse una cuenta en TikTok, plataforma en donde publica divertidos videos con los que busca inspirar a personas de todas las edades con su historia.

En sus publicaciones, se le puede ver haciendo divertidos bailes y parodias con ayuda de unas prótesis que le han ayudado a seguir con su vida.

@aaronacostamx Se va haciendo uno adicto a las cirugías 🦾😂🦿 ♬ original sound - Valencia

Ahora, Aarón se dedica a dar charlas y conferencias por todo México. Compartiendo detalles de su historia, busca que su testimonio sirva para llevar un mensaje de entusiasmo y superación a todas las personas que deseen escucharlo.

Su caso fue dado a conocer en medios escritos y televisivos, lo que le hizo ganar cierta fama. Actualmente, su cuenta de TikTok acumula 1.7 millones de seguidores, mientras que su perfil de Instagram suma más de 138 mil.

Cómo es la recuperación tras la amputación de una extremidad

Estuvo en el hospital porque le extirparon toda o una parte de la pierna. Su tiempo de recuperación puede variar según su estado de salud general y las complicaciones que pueden haber ocurrido, señala el portal medlineplus.gov.

Puede haber tenido un accidente o la pierna puede haber tenido un coágulo de sangre, una infección o una enfermedad y los médicos no pudieron salvarla.

Usted puede sentirse triste, enfadado, frustrado y deprimido. Todos estos sentimientos son normales y pueden surgir en el hospital o cuando llegue a casa. Asegúrese de hablar con sus proveedores de atención médica sobre sus sentimientos y las formas de obtener ayuda para controlarlos si es necesario.

Le llevará tiempo aprender a usar un caminador y una silla de ruedas. También le llevará tiempo aprender a subirse y bajarse de la silla de ruedas.

Usted puede recibir una prótesis, una parte artificial para reemplazar la extremidad que le quitaron. Elaborar la prótesis demorará tiempo. Cuando usted la tenga, acostumbrarse a ella también llevará su tiempo.

Usted también puede tener dolor en la extremidad durante varios días después de la cirugía. Igualmente puede experimentar una sensación de que la extremidad todavía está allí. Esto se denomina sensación del miembro fantasma.