Las redes sociales se encargaron de difundir una conmovedora historia que tuvo lugar en Argentina , exactamente en el límite provincial entre Tucumán y Santiago del Estero. Abigail Jiménez, una pequeña de 12 años y diagnosticada con un tumor en su pierna izquierda, fue innecesariamente maltratada por las autoridades cuando intentaba volver a su hogar luego de recibir su quimioterapia. Todo quedó registrado en un video viral de Facebook .

Abigail y sus padres viajaron hasta el Hospital de Niños en Tucumán para ser atendidos como de costumbre. La pequeña recibe casi a diario quimioterapia pues en 2019 sufrió una recaída luego de haber recibido un trasplante en 2016.

Pero el último lunes, al volver a Santiago del Estero, fueron retenidos por las autoridades en el límite provincial con Tucumán. Fue a través de un video viral difundido por el usuario @SalernoCarlos en Twitter se conoció el maltrato que sufrió Abigail Jiménez y sus padres, por el poco sentido de empatía de las autoridades.

Se me parte el alma. Abigail tiene 12, está luchando contra el cáncer. No la dejaron entrar a Santiago del Estero, dónde vive con su familia. El tratamiento lo hace en Tucumán por eso salió de la provincia. Su papá la cargó 5km en brazos. pic.twitter.com/ZBDhiAbicM — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) November 20, 2020

Los policías que se encontraban en el control alegaron que faltaba una autorización para que el vehículo pueda cruzar la frontera e ingresar a Santiago del Estero. Fueron dos horas bajo el intenso sol en los que la pequeña Abigail sufrió en carne propia la falta de humanidad de sus autoridades, pues sus padres mostraron los documentos que acreditaban que la niña había recibido quimioterapia horas antes y estaba delicada de salud.

“Yo la traigo siempre y nunca me hacen. ¿Aquí, en Termas, me van hacer problema? Me la llevo caminando. Me voy a llevar a mi hija, aunque sea caminando”, se le escucha decir a Diego Jiménez, padre de Abigail, de manera ofuscada y pues no es para menos, luego del maltrato que recibió su niña que atraviesa una difícil situación luchando contra el cáncer.

Esta es la parte que no se viralizo del video dónde se le prohíbe a Abigail y a su familia entrar a Santiago del Estero. La nena con un tumor en la pierna izquierda,el lugar lleno de moscas, dos horas al calor,el policía que graba con su celular, y el llanto que nos parte en dos. pic.twitter.com/yuUaF2mdxA — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) November 20, 2020

“No se apiadaron del dolor que estaba sufriendo mi hija. Solo le pedía que nos deje pasar, porque hacía bastante calor. Encima estaba lleno de moscas y teníamos miedo de que se le infecte la herida en su pierna. Pero el policía no entendía, nos decía que esperaba la orden de Santiago”, añadió la madre de Abigail.

Rápidamente las figuras políticas expresaron su rechazo por el abuso y maltrato que recibió Abigail Jiménez. Patricia Bullrich, presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) de Argentina exigió a las autoridades de Santiago del Estero humanizar a sus funcionarios públicos para que no se repita lo que vivió la pequeña de 12 años.

Le pido a nuestros dirigentes de Sgo del Estero que se pongan al servicio de la familia de Milagros.

Gobernador, hay que estar muy mal para impedirle el paso a una nena, que tiene un tratamiento oncológico. Levante las restricciones, no pueden tratar a la gente como animales. https://t.co/LzUo6wDQQu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2020

